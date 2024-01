Wirtschaftsempfang Lanzenkirchen

Unter dem Motto "Bildung bieten" bot Bezirksstellenausschussmitglied Markus Kitzmüller-Schütz beim Wirtschaftsempfang in Lanzenkirchen Einblick über Lehre mit Matura in Lanzenkirchen: „Besonders erfreulich ist, dass es uns gemeinsam mit der Wirtschaftskammer gelungen ist, die Lehre mit Matura in Lanzenkirchen anzubieten. Jugendliche können in Lanzenkirchen eine Lehre absolvieren und parallel dazu den Kurs für die Matura ablegen. Das ist ein Angebot, das für Lehrling und Lehrbetrieb gleichermaßen attraktiv ist.“

© Thomas Gobauer v.l.: Markus Kitzmüller-Schütz, Bernhard Karnthaler, Irene Neumann-Hartberger, LR Ludwig Schleritzko, Helmut Tacho und Markus Sauer