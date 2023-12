Die Vertreter der WKO Bezirksstelle Amstetten informierten über ihre Leistungen im Service und erfüllten damit eine angekündigte Erwartungshaltung der teilnehmenden Unternehmer: die WKO besser kennen zu lernen und vor allem auch die regionale Wirtschaft besser kennen zu lernen.

WKO vor Ort machte Halt im neu errichteten Firmengebäude der Leitner Installations GmbH in Allhartsberg, im Betriebsgebäude der Firma Kny Design in Behamberg sowie in der Halle der Steinbacher Energie GmbH in Hollenstein. Dabei wurden "hidden champions" in der Region sichtbar gemacht aber auch der Mehrwert eines Ansprechpartners für die Wirtschaft in der Region bestätigt.

WKO vor Ort startete erstmals 2022 und wurde heuer zum siebenten Mal durchgeführt - eine Fortsetzung ist für 2024 jedenfalls vorgesehen.

© Andreas Punz Bei der Veranstaltung "WKO vor Ort in den Gemeinden" (v.l.): Gerhard Brandner, Bürgermeister Karl Stegh, Bezirksstellenleiter Andreas Geierlehner, Harald Kny, Bezirksstellenobmann Gottfried Pilz, Markus Schweinschwaller und Bürgermeister Michael Strasser.

