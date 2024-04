WKO vor Ort - Wirtschaftsabend in Ihrer Nähe

Im Rahmen von WKO vor Ort lud die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Neunkirchen zum Wirtschaftsabend beim Genuss-Heurigen Simon in Mollram ein. Michael und Christoph Simon führen den Heurigenbetrieb bereits in dritter Generation. Michael Simon stellte den Heurigenbetrieb den Gästen vor und gab einen Überblick über die Schwerpunkte. Die Vertreter der Jungen Wirtschaft Neunkirchen, Lukas Kurz und Markus Waclawek, luden vier JungunternehmerInnen aus der Region zur Podiumsdiskussion auf die Bühne ein. Die jungen UnternehmerInnen konnten so einen Einblick in ihre unternehmerischen Tätigkeiten und ihren Arbeitsalltag geben. Beim Buffet konnten sich die zahlreichen UnternehmerInnen kennenlernen und austauschen.

© WKNÖ V.l.: Markus Waclawek, Michael Simon, Bezirksstellenausschussmitglied Manfred Knöbel, Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber, Stadtrat Peter Teix, Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und Lukas Kurz

© WKNÖ V.l.: Markus Waclawek, Lukas Kurz, Georg Geiger, Lukas Seitz, Birgit Kurz, Michael Simon, Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka und Bezirksstellenobfrau Monika Eisenhuber

© WKNÖ Die JungunternehmerInnen bei der Podiumsdiskussion.