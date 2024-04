Zeit für eine neue Zeitung in Mödling

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller gratulierte Matthias Greuling und Katharina Sartena zur Gründung der neuen Monatszeitung „Mödlinger Rundschau“. „Die Zeit der Zeitung ist noch nicht vorbei“, so Herausgeber Matthias Greuling. Die Mödlinger Rundschau soll sechs bis zehn Mal jährlich über das Leben im Bezirk Mödling berichten. Die neue Zeitung ist in allen Trafiken im Bezirk Mödling oder via Abo erhältlich.

Linktipp: www.moedlinger-rundschau.at