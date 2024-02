Zu Gast im Stofflibelle Showroom in Hinterbrühl

FIW-Mödling Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchten den Showroom des Stofflibelle Onlineshops von Claudia Meller-Kessler. Die ambitionierte Unternehmerin steht allen Selbernäherinnen zur Seite, wenn es darum geht, die beste Stofffarbe und den vorteilhaftesten Schnitt für den persönlichen Stil zu finden.

„Wer selber näht, hat es in der Hand, besonders vorteilhafte Schnitte mit Stoffen umzusetzen, deren Farbe und Struktur die eigene Persönlichkeit zum Strahlen bringen“, so Meller-Kessler.

Stofflibelle bietet beides an, sowohl im Onlineshop als auch direkt in Hinterbrühl. Der Stofflibelle Showroom ist jeden ersten Samstag im Monat geöffnet. Besucher:innen können nicht nur durch das sorgfältig zusammengestellte Sortiment an hochwertigen Stoffen und Schnittmustern stöbern, sondern auch den einen oder anderen Profi-Tipp für ihr persönliches Styling mitnehmen.

Über die Stofflibelle

Gegründet 2020 von der Hobbynäherin Claudia Meller-Kessler hat sich die Stofflibelle als exklusiver Onlineshop für Stoff und Schnitt mittlerweile in der deutschsprachigen Nähszene einen Namen gemacht. Die Stofflibelle steht für sorgfältig ausgewählte Schnittmuster aus Österreich, England und Frankreich und dazu passende Stoffe in höchster Qualität.

