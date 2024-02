Zuhören im Business bei After Work

Das erste JW Afterwork des Bezirks Purkersdorf fand im neuen Jahr im Cafe Corso in Pressbaum statt. In einer netten Runde wurden passend zum Jahresbeginn viele wichtige und interessante Tipps und Neujahrsvorsätze ausgetauscht. Mit anschaulichen Beispielen hat Führungskräftecoach Nadja Maria Wegscheider den Mitgliedern dann noch interaktiv die Vorteile und Möglichkeiten von „Zuhören im Business - der Gamechanger in esprächen" nähergebracht.

© JW Purkersdorf

v.l. Georg Kainz, Tina Pitela, Michael Schermann, Anita Neusser, Stefan Melzer, Nadja Maria Wegscheider, Daniela Fröstl