50% Förderung für UBIT-Neugründer:innen

Das Starterprogramm der exklusiven UBIT-Akademie incite soll Neugründer:innen bei ihrem beruflichen Einstieg begleiten, inspirieren und unterstützen. Als Referent:innen stehen Expert:innen mit umfassender Marktkenntnis, wichtigen Inputs und umfangreicher Praxiserfahrung zur Verfügung. Wer als Neugründer:in an mindestens fünf von sieben Modulen teilnimmt, kann die 50%ige Förderung in Anspruch nehmen. Vermittelt werden neben fachlich relevanten Themen auch Grundlagen in der Verhandlungs- und Beratungskompetenz. Sieben Module im Zeitraum von März bis Juni 2024 behandeln Themen wie u. a. unternehmerische Beratungsmethoden, Konfliktlösung, Vertragsrecht, Projektmanagement, Strategie, Marketing und Vertrieb sowie branchenspezifische Themenfelder aus den Berufsgruppen der Unternehmensberatung, der Buchhaltungsberufe und der Informationstechnologie.

UBIT-Akademie „incite“

Ins Leben gerufen wurde das UBIT-Starterprogramm von der Fachgruppe UBIT Salzburg in Kooperation mit der UBIT-Akademie incite. Die Weiterbildungs- und Qualitätsakademie steht für ein fachgruppenspezifisches Brancheninstitut, welches immer wichtiger werdende Qualitätssiegel – wie u. a. auch die internationale Zertifizierung „Certified Management Consultant“ (CMC) – anbietet.