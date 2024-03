Bester Berufsnachwuchs prämiert

Die Unternehmen der beiden Sparten zeichnen sich durch großes Engagement bei der Ausbildung künftiger Fachkräfte aus. In der Industrie stehen derzeit 635 Lehrlinge in Ausbildung, bei Salzburgs Banken und Versicherungen 138 Jugendliche (Stand 31. Dezember 2023). Sie erhalten eine praxisnahe, an den Anforderungen der Wirtschaft orientierte Ausbildung. Die Leistungen jener, die ihre Lehre heuer mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen haben, wurden bei der Veranstaltung im Kavalierhaus gewürdigt. Die ausgezeichneten Lehrabsolvent:innen erhielten unter anderem Bildungsgutscheine des WIFI Salzburg und Kinogutscheine.

Technikausbildung nach wie vor attraktiv

In der Industrie wurden im Jahr 2023 insgesamt 212 Lehrabschlussprüfungen abgelegt. 45 davon haben die ihre Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Peter Unterkofler, Obmann der Sparte Industrie, betonte, dass ein technischer Lehrberuf die Fahrkarte zu einer vielversprechenden Laufbahn in einem Industrieunternehmen ist. Unterkofler: „Hier warten abwechslungsreiche Berufe, beste Verdienstchancen und viele Aufstiegsmöglichkeiten. Die entsprechende Weiterbildung vorausgesetzt, sind auch stets Führungspositionen möglich, wie viele Karrieren in der Industrie beweisen.“

© WKS/Susi Berger Gesamtfoto der ausgezeichneten Lehrlinge mit Peter Unterkofler, WKS-Obmann der Sparte Industrie (2. v. l.), Monika Santner, WKS-Referentin Sparte Bank und Versicherung (2. Reihe 1. v. r.) sowie Anita Wautischer, WKS-Geschäftsführerin der Sparten Industrie sowie Bank und Versicherung (1. Reihe 1. v. r.).

Finanzlehre öffnet viele Karrierewege

Im Jahr 2023 sind salzburgweit 42 Lehrlinge von Banken- und Versicherungsunternehmen zur Lehrabschlussprüfung angetreten, davon haben 17 Lehrlinge mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt. Generaldirektor Heinz Konrad, Obmann der Sparte Bank und Versicherung, gab zu bedenken, dass hervorragend ausgebildetes Personal das Um und Auf für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes ist. „Die Unternehmen bieten eine fundierte Lehrausbildung, die wirtschaftliches Wissen sowie unternehmerisches Denken und Handeln vermittelt. Damit wird den Absolvent:innen Tür und Tor für eine Vielzahl an Karrierewegen innerhalb des Finanzsektors geöffnet“, sagte Konrad.

© WKS/Susi Berger Gesamtfoto der ausgezeichneten Lehrlinge mit Heinz Konrad, WKS-Obmann der Sparte Bank und Versicherung (2. Reihe, 2. v. l.) und Anita Wautischer, WKS-Geschäftsführerin der Sparten Industrie sowie Bank und Versicherung (1. Reihe, 1. v. r.).

Zwischen den Auszeichnungen der beiden Sparten bot die Theatergruppe„so a theater“ einen unterhaltsamen Showblock. Bei diesem Improvisations-Theater gibt es weder vorgegebene Rollen noch Handlungen, die inszeniert werden. Die Spieler:innen schufen Charaktere und Handlungen spontan und intuitiv aus der Situation mit schauspielerischer Kreativität und Leichtigkeit in die die ausgezeichneten Lehrabsolvent:nnen mit einbezogen wurden.





Anita Wautischer, Geschäftsführerin der Sparten Industrie sowie Bank und Versicherung, bedankte sich auch bei den Betrieben, Eltern und Berufsschullehrern für ihren Einsatz um die Jugend.

„Als ich noch in die Schule gegangen bin, war ich eine Woche lang schnuppern in einer Bank, in der weiterführenden Schule noch einmal eine Woche. Dann dachte ich mir, das passt für mich perfekt“, erzählte der frischgebackene Bankkaufmann Jakob Ferner. Industriekauffrau Hanna Pfeiffenberger gefällt vor allem der internationale Kundekreis in ihrem Job: „Das ist spannend und immer schön, wenn man die Kunden zufriedenstellen kann.“

© WKS/Susi Berger Foto der ausgezeichneten Lehrlinge: Sophia Zimmerebner, Florian Sinzinger und unsere beiden Interviewpartner Hanna Pfeiffenberger und Jakob Ferner (v.l.) - siehe dazu unser Video auf dieser Seite.

Sparte Bank und Versicherung:

• 83 Unternehmen

• 7.785 unselbstständig Beschäftigte (Stand März 2024)

• 138 Lehrlinge (per 31.12.2023)

wko.at/sbg/bankundversicherung



Sparte Industrie:

• 357 Unternehmen

• 20.145 unselbstständig Beschäftigte (Stand März 2024)

• 635 Lehrlinge (per 31.12.2023)

wko.at/sbg/industrie



