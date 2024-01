Digitaler Bildungs-Kick-off der Finanzdienstleister

Gewerbliche Vermögensberater, Wertpapiervermittler und Versicherungsvermittlerbekamen im Jänner die Möglichkeit, ihre gesetzliche Weiterbildungsverpflichtung zu erfüllen. Die unterschiedlichen Blöcke zu den Themen Berufsrecht, Verbraucherschutzrecht, Wertpapiere, Veranlagungen, Finanzierungen, Lebens- und Unfallversicherungen wurden von den Landesfachgruppen und dem Fachverband mit Vortragenden organisiert. Die einzelnen Webinare verteilten sich über neun Tage.

Für die Finanzdienstleister Salzburg präsentierte Fachgruppenobfrau Margit Eidenhammer am 22. Jänner zwei Vorträge zum Themengebiet „Recht der Versicherungsvermittlung“. Rechtsanwalt Raphael Toman von der Kanzlei Brandl & Talos thematisierte die spannende Frage, inwieweit das neue „Retail Investment Strategy Package“ der EU als Revolution oder Evolution beim Versicherungsvertrieb zu verstehen ist. Diese löste eine rege Diskussion unter den Teilnehmer:innen aus. Auch die zunehmende Bedeutung von „Finfluencern“ sowie die ständige Debatte über ein mögliches „Provisionsverbot“ riefen viele Chat-Fragen hervor.

In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten versuchen Kunden immer öfter, auch bei Versicherungs(anlage)produkten zu sparen und diese zu kündigen. Kündigungen und Rücktritte gewinnen daher in der Praxis einen immer höheren Stellenwert. Die Frage nach dem Wann und Wie bringt auch in der Praxis für den Berater immer wieder knifflige Fragestellungen, deren sattelfeste Antwort und damit Vermeidung einer Haftung nicht immer einfach ist. Rechtsanwalt Stephan Novotny behandelte in seinem Referat „Kündigung und Rücktritt im Versicherungsrecht“ aktuelle Gerichtentscheidungen und die Unterschiede dieser beiden Rechtskonstruktionen.

BU: Im Fachgruppenobfrau Margit Eidenhammer und Rechtsanwalt Raphael Toman beim Bildungs-Kick-off 2024