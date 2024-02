Durch Tür und Tor die Altstadt erleben

Wie jedes Jahr so laden auch heuer die Salzburger Fremdenführer:innen alle Einheimischen zu einem besonderen Erleben der Altstadt ein. Unter dem Motto „Durch Tür und Tor“ kann man unter fachkundiger Führung die vielen historischen Eingänge, Durchgänge und auch dahinter liegende Höfe kennenlernen. „Gerade Salzburg bietet eine große Vielfalt an historischen Ein- und Durchgängen. Die Palette reicht von vielen bestens erhaltenen Fetzentüren bis hin zu großartigen Prunkportalen und versteckten Durchgängen“, erläutert Inez Reichl-De Hoogh, Obfrau der Salzburger Fremdenführer:innen.

Die ca. eineinhalbstündigen Führungen starten bei der Touristeninformation am Mozartplatz und gehen über Waagplatz, Judengasse, Goldgasse, Domplatz und Franziskanergasse bis zur Getreidegasse. „Jedes Portal oder jeder Eingang erzählt eine eigene Geschichte über die Bewohner und die Stadt. Welche Funktion hatten bestimmte Durchgänge, und wer hat sie in Auftrag gegeben? Bei unseren Führungen wollen wir Fragen wie diese beantworten und damit spannende Einblicke in die Entwicklung der Stadt geben“, sagt Reichl-de Hoogh weiter. „Viele Bürgerhäuser in Salzburg haben eine eher unauffällige Fassade. An den Eingängen und Türen wird dann allerdings oft der Wohlstand der Bewohner deutlich sichtbar“, ergänzt Reichl-De Hoogh.

Stationen sind u. a. das Franziskanerkloster mit seinen besonders alten Eingängen (der Petersfraueneingang beispielsweise ist aus dem 12. Jahrhundert) sowie die Schlosserei Wieber in der Getreidegasse, die sich noch heute der Restaurierung sowie Herstellung historischer Türen, Tore und Gitter widmet. Am Ende jeder Führung wartet auf die Teilnehmer:innen eine besondere kulturelle Überraschung, zu der Reichl-De Hoogh allerdings noch nichts verraten möchte.

Die kostenlosen Führungen (keine Anmeldung notwendig!) laufen von 9 bis 16.30 Uhr und starten im 15-Minuten-Takt bei der Touristeninformation am Mozartplatz. Mit den freiwilligen Spenden unterstützen die Fremdenführer:innen auch heuer wieder die Restauration eines historischen Denkmales in der Salzburger Altstadt.

In Salzburg gibt es insgesamt 220 Fremdenführer:innen, die Führungen in so gut wie allen Sprachen anbieten. Nicht nur Tourist:innen, auch Einheimischen wird die Mozartstadt gerne nähergebracht.

Nähere Info unter Tel. 0664/4968011.