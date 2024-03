eDay bot Rüstzeug für die digitale Zukunft

An die 200 Unternehmer:innen aus unterschiedlichen Branchen waren gekommen, um sich über die neuesten Trends und Entwicklungen in der digitalen Welt zu informieren, welche Digitalisierungstool- und Strategien für ihr Unternehmen geeignet sind, und wie sie diese am besten in ihre Unternehmensprozesse implementieren können.

In 15 praxisrelevanten Vorträgen gaben 16 Expert:innen ihr Wissen zu unterschiedlichen Themen weiter: Diese spannten den Bogen von der richtigen Nutzung künstlicher Intelligenz über effektives Onlinemarketing und Suchmaschinenoptimierung bis zur Cybersecurity und Optimierung digitaler Prozesse im Rechnungswesen.

Chancen der Digitalisierung

„Vor 25 Jahren diskutierte man als Unternehmer noch darüber, ob man wohl jemals eine eigene Website benötigen würde. Ich glaube, diese Fragestellung hat sich mittlerweile erübrigt. Heute fragen sich insbesondere KMU, ob sie sich mit Themen wie der KI, Datenschutz und Cybersecurity auseinandersetzen sollen oder diese nur für größere IT-Unternehmen von Bedeutung sind“, unterstrich Projektorganisator des eDay Salzburg 2024 und IT-Profi Bernhard Schulz. Deshalb sei es wichtig, über Digitalisierungsthemen zu sprechen und den KMU aufzuzeigen, worin die Chancen und Risiken in der Digitalisierung liegen.

Fachliche Inputs und Tipps

Die Teilnehmer:innen hatten die Möglichkeit, aus drei parallelen Sessions zu wählen, um ihre individuellen Interessen und Bedürfnisse zu berücksichtigen. Jede Session dauerte 45 Minuten, in denen man neben den fachlichen Inputs auch wertvolle Infos über potenzielle Förderprogramme im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten erhielt und zusätzlich aktuelle Fragen und Problemstellungen aus dem eigenen Unternehmen mit den anwesenden Expert:innen diskutieren konnte.

„Mit dem eDay wollen wir aktuelle Themen rund um die Digitalisierung auf interaktivem Wege den Interessierten näherbringen. Ich freue mich, dass es uns als Fachgruppe UBIT gelungen ist, diesen heuer wieder zu veranstalten“, betonte Hansjörg Weitgasser, Obmann der Fachgruppe UBIT der WKS.

Im Ausstellerbereich hatten die Teilnehmer:innen zusätzlich die Möglichkeit, einige Technologien vor Ort zu erproben.

KI als Gamechanger?

Besonders beeindruckend war der Fokus auf die Künstliche Intelligenz und die Frage, wie realistisch ihr Einsatz in Unternehmen ist und ob sie wirklich der Gamechanger ist, den viele erwarten. Christoph Auer, Vortragender und Managing Partner von Specific Group Consulting, erklärte die Bedeutung von künstlicher Intelligenz im Unternehmensleben und betonte, dass der Einsatz der KI eine ähnliche Revolution wie die des iPhones darstellt.

„Die KI wird unseren Arbeitsalltag drastisch verändern. Ich vergleiche diese gerne mit der Erfindung des iPhone. Wer hätte sich vor 20 Jahren gedacht, dass man mit diesem zum Beispiel einmal professionelle Videos drehen wird können. Jetzt geht es darum, dieses Thema auch den KMU näherzubringen“, erläuterte Auer.

Der eDay Salzburg bleibt somit eine unverzichtbare Plattform für Unternehmen, die aktiv ihre digitale Zukunft gestalten wollen und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern möchten. Im nächsten Jahr findet der eDay am 18. März 2025 statt.



www.eday-salzburg.at