Für den Gastro-Nebenjob gerüstet

Seit 2020 können Schüler:innen und Student:innen an den Tourimusschulen Klessheim und Bramberg ein eigenes Servicezertifikat für Nebenjobs in der Gastronomie erwerben. 150 Teilnehmer:innen haben die Qualifikation bereits in der Tasche und helfen dabei, den Mitarbeiter:innenmangel in der Branche zu mildern.

In den dreitägigen Schulungen, die auf Event-Veranstalter bzw. die Event-Szene abgestimmt sind, werden den Teilnehmenden die wichtigsten Kenntnisse in den Bereichen Service und Bar nähergebracht. Die Basics umfassen alles vom richtigen Decken des Tisches bis hin zur Getränkekunde.

Zertifikat in der Branche sehr anerkannt

„Unser Angebot ist bei jungen Menschen sehr gefragt. Denn viele wollen sich in den Ferien oder an den Wochenenden etwas dazuverdienen. Mit unserem Servicezertifikat, das an drei Tagen erworben werden kann, haben Schüler:innen und Student:innen einen Beleg in der Hand, der in der Branche sehr gern gesehen und anerkannt ist“, sagt Tourismus-Spartenobmann KommR Albert Ebner.

„Wir haben immer wieder junge Menschen getroffen, die gerne in der Gastronomie arbeiten würden, sich aber nicht trauen, weil sie keinerlei Qualifikationen haben. Für sie ist dieses Programm der perfekte Einstieg”, ergänzt Leonhard Wörndl, Direktor der Tourismusschule Klessheim.

Und Cora Freller, eine Schülerin der HTL Hallein, ist überzeugt: „Ich habe den Kurs gemacht, weil ich möglichst bald mein eigenes Geld verdienen möchte. Wenn ich später einmal irgendwo außerhalb von Salzburg studiere, ist ein Zeugnis aus Klessheim sicher auch hilfreich.“

Die Gesamtkosten für den Kurs samt Abschlussprüfung betragen 270 €. Davon werden 220 € von der Tourismus Akademie der WKS gesponsert, für den einzelnen Teilnehmer bleibt lediglich ein Selbstbehalt von 50 €. Aufgrund der großen Nachfrage wird es in den Herbstferien Ende Oktober den nächsten Kurs an der Tourismusschule Klessheim geben.