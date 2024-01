Glücksgebäck sorgt für „good vibes“

Ihr Projekt „Glücksgebäck“, das sie für ihre Kundin Carmen Glück umgesetzt hat, hat sie in den Kategorien „Corporate Design“, „Grafik-Design“ und „Neue Köpfe“ eingereicht. Ziel war es, einen „good vibes“- Markenauftritt zu kreieren, der wie die Auftraggeberin auf authentische Art Glück und Freude verbreitet.

„Die Arbeiten reichten von der Namensentwicklung über den Markenschutz bis zum neuen Markenauftritt, der die gesamte Geschäftsausstattung umfasst“, berichtet Sandra Karl, die seit 15 Jahren in der Kommunikationsbranche und im Multimedia-Design-Bereich unterwegs ist.

© Anita Ledersberger Das Glück ist Bestandteil des Logos und der Marke selbst.

„2023 war mein erstes Jahr, in dem ich zu 100% selbstständig war. Gleich zu Beginn des Jahres 2023 starteten Carmen Glück von Glücksgebäck – ehemals ‚backen macht glücklich’ – und ich mit der Planung und dem Markenrelaunch.

Ich dachte mir, was eignet sich besser für den Salzburger Landespreis als die Markenentwicklung von einem Salzburger Urgestein? Regional, authentisch und mit Überzeugung“, berichtet Karl. „Das war für mich der Ansporn, den Markenauftritt, den ich für ,Glücksgebäck‘ entwickelt habe, beim Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation und Design einzureichen“, ergänzt die Unternehmerin. „Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn sich eine Idee so gut entwickelt wie ein perfekter Teig. Wenn alles voll aufgeht, was man geplant hat.

Mit den Zutaten Bodenständigkeit, Qualität, Vertrauen und Freundlichkeit“, berichtet die Flachgauerin. „Das neue, reduzierte Logo trägt das Glück schon in sich – ein Gebäck und gleichzeitig ein vierblättriges Kleeblatt.

Die perfekte Mischung

Dazu kommen eine Farbwelt und ein Wording mit Wortspielereien, die ganz einfach Freude verbreiten“, ergänzt Karl. Der speziell gestaltete Schriftzug symbolisiert einen Teigling und wurde vom Backhandwerk abgeleitet. Er soll Leidenschaft, Kreativität und die Liebe zum Backen widerspiegeln.

Die größte Herausforderung war die Namensfindung und dessen Eintragung beim Markenpatentamt. „Die damit verbundene Bürokratie, die langen Wartezeiten bis zum endgültigen Go haben uns einige Nerven gekostet“, betont die Grafikdesignerin.

Ob Neueinführung, Relaunch oder Retouch: Vom ersten Briefing bis zum Pitch ist das Produkt der Star. Einer ihrer Schwerpunkte liegt im Brand Design.

Nominee-Event

Nach der Jurysitzung Mitte Dezember werden am 25. Jänner 2024 alle Nominierten des Salzburger Landespreises für Marketing, Kommunikation und Design in der Elektrohalle Rhomberg in Salzburg der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dabei werden auch die besten Student:innen bzw. Schüler:innen der Salzburger Bildungseinrichtungen ausgezeichnet. Höhepunkt des Salzburger Landespreises ist dann die „Nacht der Werbung“, die am 22. Februar 2024 im Mozarteum stattfindet.

Anmeldung zum Nominee-Event: anika.merstallinger@chaka2.com

© Chaka2