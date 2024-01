Kaderschmieden für den Kreativnachwuchs

Zu der von der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation gegründeten Plattform „Bildung Kreativwirtschaft“ gehören neben der FH Salzburg und der einstigen Werbedesign-Akademie am WIFI auch die Landesberufsschule, die HTL für Grafik & Medien und der Fachbereich Kommunikationswissenschaft an der Uni Salzburg. „Ziel der Plattform ist nicht nur die Ausbildung des Berufsnachwuchses, sondern auch die Vernetzung zwischen den Bildungseinrichtungen sowie zwischen ihnen und der Wirtschaft“, informiert Clemens Jager, Fachgruppenobmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation. In der einstigen Werbedesign-Akademie (WDA) am WIFI Salzburg wurde in den vergangenen 20 Jahren Know-how in den Bereichen Grafikdesign, Texten, Werbelehre, Drucktechnik, Webdesign sowie im Umgang mit interaktiven Medien und Social Media von Vortragenden aus der Praxis vermittelt. Im Juni 2023 hat diese ihre letzten Absolvent:innen verabschiedet.

Eine Medienübergreifende Konzeption und Gestaltung sowie die Verbindung von Grafik, Bewegtbild, Interaktion und Audio zeichnen den Studiengang MultiMediaArt an der FH Salzburg seit seiner Gründung 1996 aus.

MultiMediaArt-Studium

Das Bachelorstudium dauert sechs Semester, darauf aufbauend kann noch ein Masterstudium von vier Semestern angeschlossen werden. Den Studiengang MultiMediaTechnology an der FH zu absolvieren bedeutet, die Zukunft digitaler Medien mitzugestalten. Das Studium vermittelt theoretische und praktische Grundlagen in Medieninformatik und Softwareentwicklung. Studierende können sich für den Bereich Web-Development oder den Bereich Game-Development entscheiden.

Design & Produktmanagement

Ein weiterer Kooperationspartner der Plattform ist der Studiengang „Design und Produktmanagement“ (dpm) am Campus Kuchl der Fachhochschule. Hier liegen die Schwerpunkte des Bachelor- bzw. Masterstudiums auf Design und Marketing.

Die Lehre bietet im Gegensatz zu einer rein schulischen Ausbildung den Vorteil des Praxisbezugs. Die praktische Ausbildung erfolgt im Lehrbetrieb, die Landesberufsschule 2 (LBS 2) am Makartkai legt die theoretische Basis für den Lehrabschluss als Medienfachmann bzw. Medienfachfrau mit den Schwerpunkten Mediendesign, Medientechnik sowie Marktkommunikation und Werbung.

Schule und Praxis

Die Berufsausbildungsordnung des Lehrberufs Medienfachmann/-frau wurde überarbeitet. Der Lehrberuf hat vier Schwerpunkte:

Web-Development und audio­visuelle Medien

Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien

Online-Marketing

Agenturdienstleistungen

Neben der Lehre bietet auch die HTL für Grafik & Medien eine fundierte Ausbildung für angehende Werbeprofis. Hier liegt der Schwerpunkt auf der professionellen Gestaltung für Print, Screen und mediale Kommunikation. Die Absolventen arbeiten als Designer und Produzenten in den Bereichen Fotografie und Film, Animations-, 3-D- oder Sounddesign.

Eine akademische Ausbildung bietet das Studium der Kommunikationswissenschaften an der Universität Salzburg. Dieses hat sich im Laufe seiner fünfzigjährigen Geschichte stark gewandelt. Seit der Einführung des Bachelor- und Masterstudiums 2010 konzentriert sich das Lehrangebot neben dem theoretischen Kernbereich unter anderem auf die Berufsfelder Journalistik, Public Relations, Organisations- und Unternehmenskommunikation sowie audiovisuelle, Online- und Internetkommunikation.

Nacht der Werbung

Am 25. Jänner 2024 werden in der Elektrohalle Rhomberg die Nominierten der Öffentlichkeit vorgestellt. Höhepunkt des Salzburger Landespreises ist die „Nacht der Werbung“ am 22. Februar 2024 im Mozarteum. Weitere Informationen unter www.salzburger-­landespreis.at.