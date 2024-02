Landespreis bildet Kreativbranche ab

„Ich bin sehr stolz, dass Salzburg ein Hotspot der kreativen Köpfe ist, denn eine starke Kreativbranche ist der Motor für den Wirtschaftsstandort Salzburg“, zeigte sich WKS-Präsident Peter Buchmüller begeistert.

© wildbild: Herbert Rohrer Freuten sich über die beeindruckenden Leistungen der Salzburger Werbebranche: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Fachgruppengeschäftsführerin Cathérine Steinbacher und Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation (v. l.).



Die mit Abstand meisten Siege in den insgesamt 17 Kategorien verbuchten diesmal die Agenturen Salić GmbH (3 x Gold/3 x Silber und 3 x Bronze) Creative Tactics (1 x Gold/3 x Silber) und KWER (1 x Gold/1 x Silber/2 x Bronze). „Wir haben eine Riesenfreude, weil wir ehrlich gesagt nicht damit gerechnet haben, so viele Trophäen abzuräumen. Der Wettbewerb ist über die Jahre immer besser geworden, die Jungen kommen nach und viele der Projekte haben internationales Niveau“, betonte Christian Salić. „Es war ein spannender Abend in einem wunderschönen Rahmen“. Zu den „Abräumern“ zählte auch die Agentur KWER rund um Maximilian Tosch, für den die Gewinne ein Leistungsnachweis für die hervorragenden Arbeiten sind: „Wir freuen uns riesig, dass wir mit so arrivierten Agenturen wie mit der Salić GmbH mitspielen dürfen“, betonte Tosch, für den der Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation und Design ein freundschaftlicher Wettbewerb ist.

Newcomer zeigten auf

„Ich freue mich, dass heuer sehr viele junge Agenturen ihre Projekte zum ersten Mal eingereicht haben“, erklärte Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung & Marktkommunikation in der WKS.

Dass weder die Größe der Agentur noch die des Kunden oder die Budgets Kriterien bei der Bewertung durch die international besetzte Jury waren, unterstreichen die Newcomer Johannes Nittmann und Stefan Leberer sowie Josef Zopf von ZOMEDIA, die heuer zum ersten Mal am Salzburger Landespreis teilnahmen und auf Anhieb Top-Platzierungen erreichten. Nittmann und Leberer gingen mit 1 x Gold in der Kategorie „Anzeigen“ und 1 x Silber in der Kategorie „Grafik Design“ nach Hause. Josef Zopf erzielte 1 x Gold in der Kategorie „Videos“ und 1 x Bronze in der Kategorie „Corporate Design“.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir gleich beim ersten Mal mit zwei Trophäen nach Hause gehen können. Für uns bietet dieser Wettbewerb eine super Plattform, um die anderen Salzburger Agenturen kennenzulernen, da wir ja in den vergangenen Jahren in Wien, Berlin und Hamburg unterwegs waren“, berichtete Nittmann.

Sonderpreis „Neue Köpfe“

Der Quereinsteiger Christian Jammernegg, der erst vor einem Jahr in die Kreativbranche gewechselt ist, konnte die Jury mit seinem Projekt „Swingtape“ in der Sonderkategorie „Neue Köpfe“ überzeugen. In dieser Kategorie werden Projekte von „jungen“ Unternehmer:innen bewertet, deren Gewerbeanmeldung maximal drei Jahre zurückliegt. Das Alter der Teilnehmenden spielt hier keine Rolle.

Hinweis Alle Einreichungen inkl. Videos können im Kommunikationsarchiv Salzburg angesehen werden.

können im Kommunikationsarchiv Salzburg angesehen werden. https://kommunikationsarchiv.werbungsalzburg.at/wks





© Andreas Kolarik Geballte Frauenpower bei der Nacht der Werbung mit den Kreativ-Ladies der Agenturen Brilliant Communications und Picker PR.

Frauenpower

Geballte Frauenpower stellten die Gewinnerinnen in der Kategorie „Public Relations“ unter Beweis: Hier ging der erste Platz an die Agentur Brilliant Communications rund um das Team von Martina Fleischer. Der zweite Platz ging an Picker PR. Adelheid Raider von Camu Camu Media gewann Silber in der Kategorie „Corporate Design“. „Es ist großartig, dass wir heuer den silbernen Werbelöwen beim Salzburger Werbepreis erhalten haben. Dieser ist eine schöne Bestätigung für unsere Arbeit, die wir täglich für unsere Kund:innen abliefern“, sagte Agenturinhaberin Alex Picker, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert. Sie habe festgestellt, dass Werbung eher von Männern dominiert werde, während die PR klassisch weiblich sei. „Daher wünsche ich mir, dass wir Frauen noch mehr zu unserer Kreativität stehen und sichtbar machen, was wir können“, ergänzte Picker.

© Andreas Kolarik Räumten die meisten Preise ab (v. r.): Maximilian Tosch (KWER), Klaus Laimer (Creative Tactics), Christian Salić (Salić GmbH) mit Fachgruppengeschäftsführerin Cathérine Steinbacher und Fachgruppenobmann Clemens Jager.

Leistungsschau der Kreativbranche

„Der Landespreis ist die Leistungsschau der Salzburger Kreativen und soll sowohl die Spitze als auch die Breite der Salzburger Kommunikationsbranche abbilden. Das ist auch diesmal wieder hervorragend gelungen“, zeigte sich Fachgruppengeschäftsführerin Cathérine Steinbacher zufrieden.

Insgesamt wurden 443 Arbeiten von 81 Agenturen in 17 Kategorien eingereicht. Damit konnte der alle zwei Jahre durchgeführte Landespreis seine Spitzenposition unter den Kreativwettbewerben in Österreich erneut bestätigen. Für den Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Clemens Jager verdeutlicht der heurige Landespreis einmal mehr, dass Salzburg ein führender Kommunikationsstandort in Österreich ist. „Die Salzburger Agenturen müssen keinen Vergleich scheuen. Das hat sich auch kürzlich bei der Verleihung des österreichischen Bundeswerbepreises AUSTRIACUS gezeigt. Mit insgesamt zehn Trophäen zählen Salzburgs Werber:innen unter allen Bundesländern zu den eindeutigen Gewinnern. Damit konnte die Salzburger Werbebranche erneut ihre kreative Stärke unter Beweis stellen“, resümierte Jager.

Commercial Photographers Magazine - MAG 2024 vorgestellt

Im Rahmen der Nacht der Werbung haben die Salzburger Berufsfotograf:innen die dritte Ausgabe des „Commercial Photographers Magazine – MAG 2024“ präsentiert. Das Magazin stellt 21 Salzburger Berufsfotograf:innen und ihre Schwerpunkte in Form von Bildbeiträgen und Textporträts vor und spiegelt so die breite Palette an fotografischen Leistungen – von Werbe- über Architektur- bis hin zu Natur- und Porträtfotografie – wider. „Das Ergebnis sind ausdrucksstarke Bilder mit hohem Werbewert – genau das, was Unternehmen brauchen, um nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen und potenzielle Kunden zu erreichen“, erläutert Innungsmeister Franz Neumayr.

Hinweis Die vollständige Liste der Platzierten und Sieger sowie Fotos von der Nacht der Werbung finden Sie unter: Diesowievon der Nacht der Werbung finden Sie unter: www.salzburger-landespreis.at

Bilddownload:

Foto 1: Die Sieger und Platzierten beim Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation und Design 2024. © wildbild: Herbert Rohrer

Foto 2: Freuten sich über die beeindruckenden Leistungen der Salzburger Werbebranche: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Fachgruppengeschäftsführerin Cathérine Steinbacher und Clemens Jager, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation (v. l.). © wildbild: Herbert Rohrer

Foto 3: Geballte Frauenpower bei der Nacht der Werbung mit den Kreativ-Ladies der Agenturen Brilliant Communications und Picker PR. © Andreas Kolarik

Foto 4: Räumten die meisten Preise ab (v. r.): Maximilian Tosch (KWER), Klaus Laimer (Creative Tactics) Christian Salić (Salić GmbH) mit Fachgruppengeschäftsführerin Cathérine Steinbacher und Fachgruppenobmann Clemens Jager. © Andreas Kolarik