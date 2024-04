Startschuss für die Lehrlingswettbewerbe des Handels

Links Sparte Handel

"Der 'Junior Sales Champion‘ und der 'Junior Merchandiser Champion‘ sind nicht nur eine gute Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung, sondern auch ein Sprungbrett für die weitere Berufslaufbahn. Viele Teilnehmer haben schon Karriere gemacht“, betont KommR Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WKS.



Die beiden Wettbewerbe stehen allen Handelslehrlingen offen, die im Verkauf beschäftigt sind, in einem aufrechten Lehrverhältnis stehen und eine der kaufmännischen Berufsschulen in St. Johann, Zell am See und Tamsweg oder die Landesberufsschule 3 in der Stadt Salzburg besuchen. Um für alle Teilnehmer faire Bedingungen zu schaffen, gilt für den „Junior Sales Champion“ ein Höchstalter von 21 Jahren.



Verkaufswettbewerb "Junior Sales Champion“



An den Vorausscheidungen, die am 16. Mai beginnen und heuer wieder in den Bezirksstellen St. Johann, Tamsweg, Zell am See sowie in der WKS stattfinden, nehmen mehr als 50 Kandidaten teil. Die Besten jeder Berufsschule qualifizieren sich für das Landesfinale, das am 12. Juni im Plenarsaal der WKS über die Bühne gehen wird.

© WKS Die Teilnehmer des "Junior Sales Champion“ müssen in einem professionellen Verkaufsgespräch einen Testkunden und die Jury überzeugen.





Die zwölf Finalisten müssen in Verkaufsgesprächen eine aus namhaften Händlern bestehende Fachjury überzeugen. Wichtige Kriterien sind neben dem Gesamteindruck die Argumentationstechnik und der Zusatzverkauf. Eine weitere Herausforderung für die Lehrlinge ist eine überraschend eintreffende, englischsprechende Kundin.



Die beiden Erstplatzierten des Landeslehrlingswettbewerbs qualifizieren sich für den "Junior Sales Champion National“, der am 9. Oktober in Salzburg stattfinden wird. Dort messen sie sich mit den besten jungen Verkaufstalenten aus den anderen Bundesländern. Wer unter den ersten drei landet, vertritt Österreich beim "Junior Sales Champion International“, der am 6. November stattfinden wird.



Warenpräsentation "Junior Merchandiser Champion“



Für den Wettbewerb "Junior Merchandiser Champion“ erarbeiten die Lehrlinge in Zusammenarbeit mit den kaufmännischen Berufsschulen in den Bezirken einen Entwurf für eine Schaufenster- oder Innenraumgestaltung. Das heurige Motto lautet: "Die Kraft der Elemente Feuer, Erde, Luft und Wasser“. Die besten Entwürfe werden von den Lehrlingen in ihren Betrieben in die Praxis umgesetzt. Eine Fachjury wird die Dekorationen vor Ort beurteilen und die Landessieger ermitteln.



Den Gewinnern beider Wettbewerbe winken auch heuer wieder Siegerurkunden, Einkaufsgutscheine aus der Region sowie WIFI-Bildungsgutscheine und Pokale.