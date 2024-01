Lkw-Fahrverbot führt zu Lieferengpässen an Wochenenden

„Der Verordnungsentwurf des BMK für eine Vorverlegung des Wochenendfahrverbots von 15 auf 7 Uhr an Samstagen im Februar und März sorgt bei Salzburgs Frächtern für großen Unmut. Wir haben auf die zu erwartenden Probleme bereits im Vorfeld hingewiesen und erwarten noch ein Einlenken des Bundesministeriums und des Landes“, sagt Maximilian Gruber, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Salzburg. Mit dem Lkw-Fahrverbot soll versucht werden, das Verkehrschaos auf der Tauernautobahn in den Griff zu bekommen. Der vorliegende Entwurf sieht allerdings nicht nur ein Verbot für den Transit-Schwerverkehr vor, sondern auch für den heimischen Ziel- und Quellverkehr. Für die Dauer von neun Wochen (von Ende Jänner bis Ende März) dürften demnach auf der A10 an Samstagen auch die Fahrzeuge der heimischen Frächter keine Lieferungen durchführen. Davon ausgenommen sind laut Verordnungsentwurf nur wenige Fahrten, beispielsweise der ausschließliche Transport von verderblichen Waren und Postsendungen. „Das rigorose LKW-Verbot kann in Salzburger Regionen, die über die A10 zu erreichen sind, an Samstagen im besagten Zeitraum zu Versorgungsengpässen bei dringend benötigten Gütern führen“, warnt Spartenobmann Gruber und ergänzt: „Eine derartige Benachteiligung des Wirtschaftsverkehrs gegenüber dem Individualverkehr ist nicht zu akzeptieren.“

Zudem sei die zeitliche Dauer des Fahrverbots zu lange, weil sie nicht nur in den Semesterferien und zu Ostern, sondern den gesamten März überdauert. „Nicht außer Acht gelassen werden darf nämlich, dass auch heimische Frächter an den Freitagnachmittagen die Tauernautobahn nicht für ihre Exporttätigkeiten in Richtung Süden und Norden benutzen dürfen“, gibt Gruber zu bedenken.

Keine Ausnahmen für „Heimkehrer“

Sauer stößt der Transportwirtschaft zudem auf, dass laut Verordnungsentwurf im besagten Zeitraum auch Heimfahrten nach erfolgten Lieferungen nicht möglich sein werden. „Lkw-Fahrer, die mit Transporten im In- und Ausland beschäftigt sind, können aufgrund der Regelung an Samstagen nicht mehr an den jeweiligen Unternehmensstandort in Salzburg zurückkehren, weil das Lkw-Fahrverbot eine solche Ausnahmeregelung schlicht nicht vorsieht“, kritisiert der Obmann.

„Wir haben volles Verständnis für die Bemühungen des Landes, den Verkehrsfluss auf der A10 zu verbessern, die Betriebe und die Bevölkerung in den Anrainergemeinden zu schützen und den Stau in die Tourismusgebiete so gering wie möglich zu halten“, stellt Gruber klar. „Der heimische Lkw-Verkehr ist nicht der Stauverursacher auf der A10 – vielmehr sind die Salzburger Güterbeförderer, Speditionen und der Werkverkehr durch die Tunnelsanierungen mit am meisten belastet und garantieren trotzdem die Versorgungssicherheit im ganzen Bundesland, auch an den Wochenenden. Sie dafür auch noch zu bestrafen, ist nicht einzusehen“, stellt Gruber abschließend fest. Gruber appelliert an die Bundes -und Landespolitik diese Verordnung noch zu adaptieren, um den Schaden für die heimische Wirtschaft so gering wie möglich zu halten.