Messezentrum erstrahlte im Blütenmeer

Aufgrund der großen Leistungsdichte gab es einen Doppelsieg durch Anna-Lena Scharler von Die Gärtnerei Schweighofer und Julia Gschwandtner von Blumen Lindner.

© WKS/lisart

Zum wiederholten Mal hat Salzburgs Floristennachwuchs im Rahmen der Gartenmesse Salzburg wieder vor einem großen Publikum gebunden und gesteckt und so das Messezentrum Salzburg mit kreativen Werkstücken in ein großes Blütenmeer getaucht. Zu den Siegerinnen wurden schließlich Anna-Lena Scharler von Die Gärtnerei Schweighofer in Saalfelden und Julia Gschwandtner von Blumen Lindner in Salzburg gekürt. Dahinter platzierten sich Sophia Altmann vom Lehrbetrieb Das Blumenmädchen in Köstendorf und Lena Ernst von Die Gärtnerei Schweighofer in Saalfelden auf den Rängen zwei und drei. Alle vier Siegerinnen sind fix für den kommenden Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen qualifiziert.

© WKS/lisart

Umfangreiche Aufgabenstellung

Die angehenden Floristinnen mussten fünf Werkstücke fertigen: Eine bepflanzte Scheibtruhe, einen Frühlingstischschmuck, einen Brautstrauß, einen gebundenen Strauß und einen Blütenkranz. Bei einigen Werkstücken konnten die Lehrlinge selbst die Materialien auswählen und bei anderen wurden die Blumen bereitgestellt. „Insgesamt sind 60 wunderschöne Kunstwerke entstanden, die von einem großen Publikum auf der Gartenmesse bestaunt wurden. Unser Landeslehrlingswettbewerb war damit wieder ein großer Erfolg“, freute sich Innungsmeister Stefan Monger. Der Innungsmeister bedankte sich im Rahmen der Siegerehrung auch bei den Lehrbetrieben und der Berufsschule für die engagierte Ausbildungsleistung und gratulierte allen Teilnehmern zu den hervorragenden Leistungen.

© WKS/lisart Viel zu bewerten gab es für die Jury des Landeslehrlingswettbewerbs. Im Bild (v. l.): WKS-Direktor-Stv. Gerd Raspotnig, Julia Sigrid Neumayr, Monika Plattner, Innungsmeister Stefan Monger, Ulrike Faritsch-Rieger, WKS-Präsident Peter Buchmüller und Christiane Nebel.

Foto 1: Innungsmeister Stefan Monger mit den beiden Siegerinnen Anna-Lena Scharler (links) und Julia Gschwandtner (rechts).

Foto 2: Werkstück Beispiel I

Foto 3: Werkstück Beispiel II

Foto 4: Viel zu bewerten gab es für die Jury des Landeslehrlingswettbewerbs. Im Bild (v. l.): WKS-Direktor-Stv. Gerd Raspotnig, Julia Sigrid Neumayr, Monika Plattner, Innungsmeister Stefan Monger, Ulrike Faritsch-Rieger, WKS-Präsident Peter Buchmüller und Christiane Nebel.