Mit den Öffis bis ins Skigebiet

Wer bei den teilnehmenden Skigebieten ein Ski- oder Skitourenticket kauft, kann die An- und Abreise mit den Öffis ohne Mehrkosten dazu buchen. Mit der kostenlosen Öffi-Tageskarte erreichen Ski-Fans diesen Winter das Skigebiet Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann), die Skiregion Hochkönig, das Skigebiet Zauchensee-Flachauwinkl, die Gasteiner Bergbahnen, die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal sowie die Rauriser Hochalmbahnen. Am 30. Dezember startet zur Verstärkung außerdem ein Wochenend-Skizug ins Gasteinertal und der Salzburger Verkehrsverbund arbeitet an einem Pilotprojekt für die Skitage von Schüler:innen.





„Durch das Pilotprojekt mit dem Snow Space Salzburg in der vergangenen Skisaison haben wir gesehen, dass die kostenlosen Öffi-Tickets in Kombination mit dem Skipass für die klimaneutrale An- und Abreise bestens angenommen werden. Wir freuen uns, dass heuer nun einige Skigebiete mit dabei sind und wir so die öffentliche Anreise und somit den Freizeitverkehr noch mehr fördern können. Es ist ein Meilensteinprojekt – wir schaffen eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen und gestalten zugleich den Weg für skifahrbegeisterte Kunden nachhaltig und wesentlich entspannter. Zusätzlich wollen wir unsere Bergbahnen in der herausfordernden A10-Bauphase unterstützen, wo wir können“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll.

Nachhaltige Anreise

Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzende der Snow Space Salzburg Bergbahnen, hebt neben der Kostenersparnis für die Gäste insbesondere den Komfort und die gute Taktung der Verbindungen zwischen der Stadt Salzburg und dem Premium-Skigebiet im Pongau hervor: „Die erste Saison hat bewiesen, dass die Anreise mit dem Zug innerhalb einer Stunde von der Stadt Salzburg zum Bahnhof St. Johann im Pongau und weiter ins Alpendorf im Skigebiet Snow Space Salzburg eine attraktive Alternative zur individuellen Anreise darstellt. Unsere Gästebefragung hat gezeigt, dass die Nutzer mit unserem Angebot sehr zufrieden waren und viele davon das Angebot bereits in der ersten Saison regelmäßig genutzt haben.“

„Wir tragen dazu bei, dass die Menschen in Salzburg ihre Freizeit genießen und gleichzeitig das Klima schonen. Das dieser Ansatz des Salzburger Verkehrsverbundes gut ankommt, zeigt der Erfolg des Klimatickets Salzburg. Mit unserer Kooperation mit den Bergbahnen gehen wir diesen Weg weiter und bieten Ski-Fans für die ganze Saison eine nachhaltige Anreise ins Skigebiet an“, ergänzt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer der Salzburger Verkehrsverbund GmbH.





Große Nachfrage erwartet

Die Kooperationspartner erwarten eine große Nachfrage bei den kostenlosen Öffi-Tickets, in Flachau wurden in der vergangenen Saison 3.000 Tickets ausgegeben. Die Tickets werden vom Land Salzburg und vom Salzburger Verkehrsverbund gefördert. „Die Salzburger Seilbahnwirtschaft hat bereits frühzeitig auf die großen Herausforderungen hingewiesen, die die Tunnelbaustelle auf der A10 mit sich bringen wird. In diesem Sinne ist es ein Schritt in die richtige Richtung, dass die öffentliche Anreise in die Skigebiete nun stärker forciert und gefördert wird. Denn schließlich ist es entscheidend, dass alles Mögliche getan wird, um den Konjunkturmotor Wintertourismus gut am Laufen zu halten“, betont Erich Egger, Obmann der Fachgruppe Seilbahnen in der WK Salzburg.

Öffi-Skitag für Schüler:innen

Zur Förderung des Freizeitverkehrs bei jungen Menschen entwickelt der Salzburger Verkehrsverbund aktuell ein Pilotprojekt für Schüler:innen. Bei einigen Bergbahnen bekommen bereits jetzt Schulklassen kostenlose Skitickets für Skitage oder geblockten Turnunterricht auf der Piste. Dieses Angebot wird nun mit nachhaltiger Mobilität ergänzt: Ziel der Kooperation zwischen dem Land Salzburg, den teilnehmenden Bergbahnen und dem Salzburger Verkehrsverbund ist, dass Salzburger Schulklassen im kommenden Jahr für ihre Skitage alle Öffis innerhalb des Bundeslandes kostenlos nutzen können. So soll ein Anreiz geschafft werden, damit bereits die Jugendlichen auf die öffentlichen Verkehrsmittel in Salzburg umsteigen.

„Salzburg ist ein Skiland, darum ist es mir ein Anliegen, dass Salzburgs Jugendliche auch im Rahmen der Schule diesen Sport probieren und ausüben können. Durch die Verlagerung auf die Öffis wird die Verkehrssituation weiter entlastet. Die Schüler:innen können außerdem erleben, wie gut man mittlerweile Öffis und Sport verbinden kann“, sagt Bildungslandesrätin Daniela Gutschi.

www.salzburg-verkehr.at/wintersport





Foto 1:

Bei der Präsentation der neuen Öffi-Verbindungen (v. l.): Johannes Gfrerer (Geschäftsführer Salzburger Verkehrsverbund GmbH), Landesrätin Daniela Gutschi, Erich Egger (Obmann Fachgruppe Seilbahnen) und Wolfgang Hettegger (Vorstandsvorsitzender Snow Space Salzburg Bergbahnen). Foto: Salzburg Verkehr/Kolarik