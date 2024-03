Salzburger:innen kaufen über eine Million Schoko-Osterhasen

Laut einer Online-Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Sparte Handel wollen heuer 80% der Salzburger:innen ihre Lieben zu Ostern beschenken. Im Schnitt planen sie dafür Ausgaben in Höhe von 70 € ein. 86% der Befragten gaben an, ihre Geschenke im stationären Handel zu kaufen. Knapp ein Viertel erledigt seine Ostereinkäufe auch oder nur bei Online-Händlern.

Österreichweit werden voraussichtlich 270 Mill. € ausgegeben, auf den Salzburger Einzelhandel entfallen 21 Mill. €. „Im Vergleich zum Vorjahr sind die geplanten Ausgaben konstant geblieben. Hier machen sich die angespannte Konsumlaune und die hohe Inflation der vergangenen Monate bemerkbar“, erklärt Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria.

© WKS/Neumayr Der Osterhase bringt Umsatzplus - Peter Pföß von der Bäckerei Pföß in Elsbethen

Die Rangliste der beliebtesten Ostergeschenke wird – wenig überraschend – von Süßwaren angeführt. 64% der Salzburger:innen, die jemanden beschenken wollen, denken dabei an Schokohasen, Schokoeier, Pralinen und andere süße Köstlichkeiten. Dahinter folgen gekochte und gefärbte Eier mit 47% und Bargeld mit 30%. In den Top fünf sind auch Gutscheine für gemeinsame Unternehmungen (25%) sowie Spielwaren (22%). „Heuer wird in jedem Fall wieder eine sehr hohe Zahl an Ostereiern und Schokolade-Osterhasen gekauft. Wir rechnen mit mehr als einer Million Schokohasen und mehreren Millionen gefärbten Eiern, das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Handelsforscher Ziniel. „Ostern ist nicht nur ein traditionelles Fest, das für viele Familien von großer Bedeutung ist, sondern auch ein wichtiger Umsatzbringer“, betont KommR Hartwig Rinnerthaler. „Neben den landwirtschaftlichen Produzenten profitieren auch einige Handelsbranchen und da speziell der Lebensmittelhandel“, sagt der Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg.

Das bestätigt auch Nicole Berkmann. „Ostern ist für den Lebensmittelhandel die zweitwichtigste Saison nach Weihnachten. Sie beginnt im Grunde schon Ende Jänner, wenn die ersten gekochten und gefärbten Eier verkauft werden“, erklärt die Sprecherin der Spar-Österreich-Gruppe. „In den Wochen vor Ostern steigt dann die Nachfrage nach Süßigkeiten, die eigens für das Fest produziert werden. Jetzt kommen schön langsam die Frischwaren dran. In Salzburg sind hier vor allem die Osterpinzen und der Osterschinken von großer Bedeutung.“ Spar verkaufe in Österreich pro Jahr etwa 270 Millionen Eier, davon seien zwölf Millionen vorgekocht und gefärbt. „Ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, da immer weniger Menschen die Ostereier selbst färben“, meint Berkmann.

Die Tage vor Ostern sind auch für Maria Nikic die zweitwichtigste Zeit des Jahres. Sie führt in ihrem Geschäft, der Altstadt-Confiserie in der Salzburger Münzgasse, ein umfangreiches Ostersortiment. „Unsere Chocolatiers stellen gut 50 unterschiedliche Osterhasen, -lämmer und -küken in allen möglichen Größen her. Dazu kommen rund 100 verschiedene, gefüllte und zum Teil handgefertigte und -verzierte süße Ostereier“, zählt Nikic auf. „Alleine von den Fondant-Eiern, die in keinem Osternest fehlen dürfen, verkaufen wir mehrere tausend Stück. Einige Nostalgie-Osterhasen, wie etwa der Oma- und der Opa-Hase, sind seit Wochen ausverkauft.“



Die Kundenfrequenz steigt auch im Spielwarenfachgeschäft Thurner im Salzburger Stadtteil Maxglan. „Auch wenn das Ostergeschäft etwas an Bedeutung verloren hat, ist es für uns immer noch sehr wichtig“, sagt Inhaber Gerhard Thurner. Speziell in den letzten Tagen vor dem Osterwochenende sei die Nachfrage groß. „Gekauft werden vor allem Spielsachen für draußen – von Bällen über Bobbycars und Puppenwägen bis zu Baggern für die Sandkiste. Beliebte Ostergeschenke sind auch Spiele. Hier können wir den Kund:innen eine sehr große Auswahl bieten“, so Thurner.

© WKS/Neumayr Süße Leckereien kommen von den Salzburger Bäcker:innen und Konditor:innen.

Süße Leckereien genießen

Rechtzeitig zum Osterfest gibt es in den Salzburger Bäckereien und Konditoreien wieder Osterpinzen, Osterlämmer und -hasen, feine Briochezöpfe und in den Gebirgsgauen die herrlichen Gebildebrote. „Ostern hat für uns eine große Bedeutung, da die Salzburger die Pflege des Brauchtums lieben“, unterstreicht Bäcker-Innungsmeister Karl-Heinz Thurnhofer.

Auch die Salzburger Fleischereien bieten den Kunden schmackhafte Osterspezialitäten an. Dazu zählt etwa der beliebte Rollschinken „nach Großvaters Art“. „Diese von Hand gerollten und gut durchgeselchten Leckerbissen brauchen oft gar nicht mehr gekocht zu werden, um so richtig gut zu schmecken“, erklärt Fleischer-Innungsmeister Helmut Karl. Weitere Spezialitäten sind die abgepasste Göttingerwurst in Ostereiform oder der österliche Beinschinken. Und natürlich gibt es jetzt auch die zu Ostern so beliebten Spezialitäten vom Lamm.

Karl weist darauf hin, dass die vielen kleinen Bäckereien und Fleischereien einen wichtigen Beitrag als Nahversorger für die Bevölkerung leisten. Im Gegenzug sichern die Kunden mit ihrem regionalen Einkauf auch das Überleben der meist kleinstrukturierten Familienbetriebe und die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter.

Hinweis ZUR SACHE

78% der Salzburger:innen wollen heuer das Osterfest feiern: Ostern ist – abgesehen von der religiösen Bedeutung – ein Fest des Brauchtums und des geselligen Bei­sammenseins. Ein fixer Bestandteil ist das Eier­pecken, auf das 66% der Salz­burger:innen nicht verzichten wollen. Dann folgen die Oster­jause (61%), Familienbesuche (54%), das Aufstellen des Palmbuschens (41%) und das Ostereier-Suchen (37%).

Quelle: KMU Forschung Austria





: Ostern ist – abgesehen von der religiösen Bedeutung – ein Fest des Brauchtums und des geselligen Bei­sammenseins. Ein fixer Bestandteil ist das Eier­pecken, auf das 66% der Salz­burger:innen nicht verzichten wollen. Dann folgen die Oster­jause (61%), Familienbesuche (54%), das Aufstellen des Palmbuschens (41%) und das Ostereier-Suchen (37%).Quelle: KMU Forschung Austria

Foto 1: Sind für das Ostergeschäft gerüstet: Süßwarenhändlerin Maria Nikic (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Gertrude Engler und Luljeta Syliqi (v. l.). © WKS/wildbild

Foto 2: Der Osterhase bringt ein Umsatzplus - Peter Pföß von der Bäckerei Pföß in Elsbethen. © WKS/Neumayr

Foto 3: Süße Leckereien kommen von den Salzburger Bäcker:innen und Konditor:innen. © WKS/Neumayr