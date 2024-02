Umfangreiches Engagement gewürdigt

Der Geehrte hat im Jahr 2000 den elterlichen Betrieb Hotel und Gasthof Hintersee (heute „Das Hintersee“) in Hintersee übernommen, in dem er von 1986 bis 1990 auch seine Koch- und Kellnerlehre absolviert hat. In dem Unternehmen, das seit 240 Jahren im Familienbesitz ist, werden knapp 25 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

In den vergangenen fünf Jahren hat Ebner den Betrieb von einem 3-Sterne-Hotel mit kleinem Gasthaus zu einem regionalen 4-Sterne-Leitbetrieb mit Chalets und insgesamt 130 Betten ausgebaut. Das Haus beherbergt neben Urlaubern, von denen viele Stammgäste sind, auch laufend Seminargäste. Weiters ist im „Das Hintersee“ das einzige Hagan-Tourenski-Testzentrum Österreichs beheimatet. Darüber hinaus gibt es ein eigenes KTM-E-Bike-Testzentrum, das nicht nur von den Gästen des Hauses gerne genutzt wird.

Besonderer Wert wird im „Das Hintersee“ auch auf Nachhaltigkeit gelegt. Ein eigenes Hackschnitzelkraftwerk und eine Solaranlage versorgen den Betrieb mit der nötigen Energie. Weiters werden 25 E-Bike-Ladestationen sowie vier E-Auto-Ladestationen angeboten.

Von 2004 bis 2010 war Ebner Obmann des Tourismusverbandes Hintersee. In dieser Zeit wurde u. a. der Themenweg „WaldWasserZauber Hintersee“ angelegt. Seit 2010 ist der Geehrte im Vorstand bzw. im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes Fuschlseeregion, den er federführend gegründet und die Fusion von sieben Verbänden im Flachgau vorangetrieben hat. Auf seine Initiative gehen u. a. die Projekte „200 Jahre Stille Nacht, heilige Nacht“ in Hintersee sowie die Skitourenroute in Hintersee zurück.

Als Interessenvertreter ist Ebner nicht nur Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKS, sondern auch in der Bundessparte Tourismus sowie in den Wirtschaftsparlamenten von WKS und WKÖ als Mitglied aktiv. Sein besonderes Engagement galt seit jeher der Versorgung der Mitgliedsbetriebe mit ausreichend Saisonkräften, ohne die in Spitzenzeiten kein Tourismusunternehmen mehr geführt werden kann. Darüber hinaus stand er 17 Jahre lang dem Verein „Salzburger Wirtshauskultur“ vor.

Bilddownload (WKS/Neumayr):

Foto: Bei der Überreichung des Kommerzialratdekrets (v. l.): WKS-Direktor Dr. Manfred Pammer, Petra und KommR Albert Ebner sowie WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller.