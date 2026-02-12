Geniestreich – Der Podcast der Steirischen Wirtschaft

Wenn die Steirische Wirtschaft ins Haus flattert, geht auch eine neue Folge des Podcasts "Geniestreich" online. In jeder Folge interviewen wir einen innovativen Unternehmer oder eine innovative Unternehmerin, der oder die uns spannendes übers Business verrät, über persönliche Herausforderungen erzöhlt und Erfolge mit uns teilt. Passend dazu steuert in jeder Folge ein Experte oder eine Expertin einen thematisch passenden Tipp bei. Produziert und journalistisch aufbereitet wird der Podcast von den Redakteuren Fabian Kleindienst-Schein und Andrea Jerković in Zusammenarbeit mit Peter Siegmund.

Episode 21: Wenn ein alter Bauernhof zum Kosmetik-Startup wird – Julia Wünscher von March Care

Neun Bauernhöfe machen in Österreich pro Tag dicht. Die Steiermark ist besonders betroffen. Doch es geht auch anders. Die Geschwister Julia und Matthias Wünscher aus Weiz haben 2020 den über 400 Jahre alten Hof ihrer Großeltern übernommen und ihr neues Business „March Care“ gestartet. Statt Milch und Fleisch werden am Hof seitdem Naturkosmetik und Duftprodukte produziert. Der Fokus liegt dabei auf der Heilpflanze Lavendel. 7.000 Pflanzen wachsen auf ihren Feldern in Haselbach bei Weiz und werden von den Geschwistern per Hand geerntet und verarbeitet. Von ihren Shampoos, Bodylotions oder Kerzen konnten sie schon Konsumenten im In- und Ausland überzeugen. Mittlerweile beliefern sie auch einige Hotelketten. Wie ihnen das als Quereinsteiger in der Kosmetikbranche gelungen ist, wie sie es schaffen, bei der Herstellung und beim Versand ihrer Produkte gänzlich auf Plastik zu verzichten, und wie schwierig es ist, sich gegen internationale Marken durchzusetzen, erzählt Julia Wünscher im Gespräch mit den Hosts Andrea Jerković und Peter Siegmund.



Die ganze Folge:

© Johanna Mitterbacher Andrea Jerković, Julia Wünscher und Peter Siegmund

Episode 20: Jan Karlsson – Vom Makava-Erfinder zum nachhaltigen Stoffproduzenten von Luxusmarken

Das Kultgetränk Makava ist österreichweit bekannt. Entwickelt wurde es unter anderem vom Grazer Jan Anders Karlsson. Noch immer ist er im Unternehmen aktiv, doch statt Getränken produziert der studierte Industriewirt nun Textilien. 2020 gründete er sein neues Start-up „Freyzein“. Das Unternehmen entwickelt Stoffe aus natürlichen Materialien, die atmungsaktiv, aber auch wasserabweisend sind. Eine Eigenschaft, die bisher synthetischen Materialien vorbehalten war. Das von Frey­zein entwickelte Material, welches demnächst auf den Markt kommen soll, überzeugt die Modebranche. Gespräche mit den Luxusmarken Hugo Boss und Burberry seien bereits am Laufen. Warum Karlsson in die Textilbranche gewechselt ist, wie er als Quereinsteiger zum Know-how kam und wieso er sich von einem geplatzten Deal bei „2 Minuten 2 Millionen“ nicht entmutigen ließ, erzählt er Andrea Jerković und Peter Siegmund in der neuesten Podcastfolge.

Die ganze Folge:

© Alina Lerch Andrea Jerković, Jan Karlsson und Peter Siegmund



