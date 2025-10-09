Neues Tool soll „Compliance“ für Handelsbetriebe erleichtern

„Die zunehmende Regelungsdichte auf nationaler wie auf europäischer Ebene wird für die steirischen Handelsunternehmen zur immer größeren Herausforderung“, betont Mirha Aganovic, Referentin der Sparte Handel in der WKO Steiermark. Laufend neue Anforderungen und Regeln – Stichwort EU-Lieferkettengesetz, Stichwort Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung –, an die sich Betriebe halten müssen. Entsprechend werden Organisation und Einhaltung derselben immer unübersichtlicher. Die Sparte Handel hat daher mit der Leitner-Leitner Steuerberatung GmbH ein spezielles Compliance-Tool entwickelt. „Ziel ist es, Betriebe bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen“, so Aganovic.

Nachdem das Tool seit einigen Monaten bereits online abrufbar ist, startet jetzt der „Echtbetrieb“ – und es gibt ein konkretes Schulungs­angebot. Am 1. Oktober lud die Sparte Handel zur Veranstaltung im Hotel Bokan in Graz ein. Die Bundessparte Handel stellte das Tool exklusiv für Mitglieder vor und ging auf die konkrete praktische Umsetzung ein.

„Das Feedback war ausgezeichnet, die Gespräche wahnsinnig spannend – denn die Herausforderungen der Unternehmen sind im Compliance-Bereich unglaublich vielfältig!“ Mit diesen Worten resümiert Sonja Marchhart, Geschäftsführerin-Stellvertreterin in der Bundessparte Handel, die erste Informationsveranstaltung zum neuen Compliance-Tool in der Steiermark. Denn der Bedarf nach Unterstützung in derartigen Fragen sei groß – immer mehr Regelungen auf nationaler wie europäischer Ebene belasten die Unternehmen zunehmend. „Compliance ist aber natürlich ein sehr sperriges Thema – jeder braucht es, keiner will es“, so Marchhart. Da die Umsetzung auch mit erheblichen Kosten verbunden sein kann, hat die Sparte Handel für ihre Mitglieder nun das besagte Tool geschaffen. „Wir bieten drei Pakete – Basis, Klassik und Premium. So wollen wir die ganze Breite des Handels abdecken“, betont die Expertin. Mit dem Premium-Paket habe man praktisch schon ein vollwertiges Compliance-Management-System zur Hand. Marchhart: „Das ist eher für große Betriebe interessant, aber auch mit dem Basis-Paket ist man als Unternehmen schon gut abgedeckt und hat eine gute Grundlage zum Thema!“