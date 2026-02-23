Die Broschüren „Blitzumfragen“ fassen die Ergebnisse ausgewählter Umfragen der vergangenen Jahre zusammen. Die dargestellten Stimmungsbilder waren wesentlich für die Umsetzung unserer interessenpolitischen Ziele.

Broschüren:

Blitzumfragen 2017

Blitzumfragen 2016



Blitzumfragen 2015

Blitzumfragen 2014

Blitzumfragen 2013

Blitzumfragen 2012





