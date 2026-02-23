Blitzumfragen
Stimmungsbild der steirischen Wirtschaft
Die Broschüren „Blitzumfragen“ fassen die Ergebnisse ausgewählter Umfragen der vergangenen Jahre zusammen. Die dargestellten Stimmungsbilder waren wesentlich für die Umsetzung unserer interessenpolitischen Ziele.
Broschüren:
- Blitzumfragen 2017
- Blitzumfragen 2016
- Blitzumfragen 2015
- Blitzumfragen 2014
- Blitzumfragen 2013
- Blitzumfragen 2012