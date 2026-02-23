Wirtschaftsbarometer Steiermark
Aktuelle Umfrage und Archiv
Aktualisiert am 23.02.2026
Das „Wirtschaftsbarometer Steiermark“ ist Teil der halbjährlichen österreichweiten Konjunkturumfrage „Wirtschaftsbarometer Austria“. Befragt werden Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft aller Sparten und Größenklassen. Die Ergebnisse zur Konjunkturlage in der Steiermark stützen sich auf Meldungen von diesen Unternehmen und bilden eine wesentliche Basis, um die Entscheidungsträger:innen unseres Landes mit den Anliegen und Forderungen der gewerblichen Wirtschaft konfrontieren zu können und so zur Schaffung eines guten unternehmerischen Umfelds beizutragen.
Nachstehend finden Sie die aktuelle Umfrage sowie ein Archiv.Wirtschaftsbarometer - Winter 2025 - aktuelle Umfrage
Weitere Informationen und Downloads
Archiv
- Sommer 2025
- Winter 2024
- Sommer 2024
- Winter 2023
- Sommer 2023
- Herbst 2022
- Frühjahr 2022
- Herbst 2021
- Frühjahr 2021
- Herbst 2020
- Frühjahr 2020
- Herbst 2019
- Frühjahr 2019
- Herbst 2018
- Frühjahr 2018
- Herbst 2017
- Frühjahr 2017
- Herbst 2016
- Frühjahr 2016
- Herbst 2015
- Frühjahr 2015
- Herbst 2014
- Juli 2014