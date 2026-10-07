„Der Finanzdschungel“: Schulprojekt für Finanzbildung

Die wirtschaftliche Lage in Tirol bleibt angespannt. Hohe Lebenshaltungs- und Wohnkosten, Finanzierungsbedingungen und die schwache Konjunktur belasten Haushalte und Unternehmen gleichermaßen.

Österreichweit wurden im vergangenen Jahr rund 8.766 Privatinsolvenzen registriert. Auch die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist um 3,4 % auf 6.810 Fälle gestiegen. Die durchschnittliche Schuldenhöhe bei Privatinsolvenzen hat sich laut KSV um 40.000 Euro auf durchschnittlich 153.000 Euro erhöht. Ein wichtiger Faktor, der immer mehr Menschen in Richtung Privatinsolvenz treibt, sind die gestiegenen Lebenshaltungskosten, etwa für Energie, Wohnen und Lebensmittel.

Finanzwissen als Rüstzeug fürs Leben

Diese Entwicklungen zeigen, dass ein grundlegendes Verständnis für den Umgang mit Geld, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung essenziell ist. Finanzkompetenz sollte daher nicht erst dann vermittelt werden, wenn finanzielle Schwierigkeiten entstehen, sondern möglichst früh ansetzen. Wer bereits als Kind lernt, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und finanzielle Entscheidungen bewusst zu treffen, erhält wichtiges Rüstzeug für das spätere Leben. Genau hier setzt eine Initiative der Sparte Information & Consulting (IC) in der Wirtschaftskammer Tirol an.

Finanzbildung beginnt schon bei den Jüngsten

Was bedeutet Sparen? Was ist ein Kredit? Und was passiert, wenn Schulden zu groß werden? Mit dem „Finanzdschungel“ bringt die Sparte IC Finanzbildung direkt zu den Kindern – interaktiv, spielerisch und mit allen Sinnen – und macht daraus ein zentrales Zukunftsthema. Auf interessenpolitischer Ebene setzt sie sich dafür ein, Finanzbildung als verpflichtendes Fach in den Schulen zu verankern. „Der richtige Umgang mit Geld gehört zu den wichtigsten Kompetenzen für das spätere Leben. Deshalb soll Finanzbildung verbindlich im Unterricht verankert werden. Wir zeigen mit dem Projekt Finanzdschungel, dass dieses Wissen altersgerecht und verständlich aufbereitet werden kann“, erklärt Spartenobfrau Sybille Regensberger die Intention.

Mit der Schatzkarte durch den Finanzdschungel

Der „Finanzdschungel“ wurde für Kinder von 9 bis 12 Jahren entwickelt – für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse Volksschule, der 1. und 2. Klasse Mittelschule sowie der 1. Klasse Gymnasium. Ausgestattet mit einer „Schatzkarte“ machen sich die Kinder auf eine Entdeckungsreise durch das Lern- und Erlebnislabyrinth. Sie erklimmen den Schuldenberg, folgen den Spuren des Sparfuchses, öffnen die magischen Kreditboxen in der Tempel-Bank und begegnen dem Pleitegeier. „Finanzbildung muss nicht trocken oder kompliziert sein. Wenn Kinder selbst entdecken, ausprobieren und Zusammenhänge erleben, wird aus einem vermeintlich schwierigen Thema ein spannendes Abenteuer. Genau hier setzt unser Finanzdschungel an“, erklärt der stellvertretende Spartenobmann Michael Posselt.

Lernen mit allen Sinnen

Die Kinder sollen nicht einfach Informationen aufnehmen, sondern aktiv mitmachen, entdecken, spüren und lernen. Auf diese Weise werden grundlegende Themen wie Sparen, Schulden und Kredite altersgerecht und anschaulich vermittelt. Entwickelt, gestaltet und gebaut wurde der Finanzdschungel im Auftrag der Sparte Information & Consulting und der Fachgruppe der Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Tirol von EEC – Die Bildungswerkstatt. Auch bei der Umsetzung wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Holz ist der zentrale Werkstoff des Finanzdschungels. Kunststoff und andere Materialien kommen nur dort zum Einsatz, wo sie aus Gründen der Hygiene, Sicherheit oder Beständigkeit erforderlich sind.

