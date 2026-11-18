Mit seinem „Fairnesspaket – Betrugsbekämpfungsgesetz“ hat Finanzminister Markus Marterbauer strengere Regeln gegen Steuer- und Abgabenbetrug auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftskammer unterstützt dieses Ziel, kritisiert jedoch die einseitige Ausrichtung: Im Fokus stehen vor allem Betriebe, während Sozialleistungsmissbrauch zu wenig Beachtung findet. Erweiterte Haftungsregeln am Bau und steuerliche Verschärfungen bringen zusätzliche Bürokratie und belasten auch Betriebe, die sich an alle Regeln halten. „Betrug muss konsequent verfolgt werden. Aber wir dürfen nicht die große Mehrheit korrekt arbeitender Betriebe unter Generalverdacht stellen“, betont WK-Präsidentin Barbara Thaler.

Für schwarze Schafe gibt es auch in der Wirtschaftskammer kein Verständnis – Steuerhinterziehung schadet ehrlichen Unternehmen und der Allgemeinheit. Doch auch wer Sozialleistungen bewusst zu Unrecht bezieht, untergräbt das Vertrauen in die Solidargemeinschaft. „Wer Unterstützung benötigt, muss sie bekommen. Wer Leistungen erschleicht, muss mit Konsequenzen rechnen. Diese beiden Grundsätze gehören zusammen“, sagt Thaler.



Kein Verständnis für Missbrauch



Wie groß der Wunsch nach mehr Fairness ist, zeigt eine aktuelle Market-Umfrage im Auftrag der WKÖ: 66 % der rund 1000 Befragten halten den Zugang zu Sozialleistungen für zu leicht. 67 % meinen, dass der Staat Menschen, die im Beruf überdurchschnittlich viel leisten, bei Steuern und Unterstützungen nicht gerecht behandelt. Österreich gab 2025 laut Eurostat 32,4 % seiner Wirtschaftsleistung für Sozialleistungen aus – der höchste Anteil in der EU. Umso wichtiger ist es, jene fair zu behandeln, die das System finanzieren. Ein echtes Fairnesspaket muss daher mehr leisten: Missbrauch bekämpfen, praxistaugliche Regeln schaffen und Belastungen gerecht verteilen. Genau hier setzt ein Antrag an, den das Wirtschaftsparlament der WK Tirol Anfang November einstimmig beschlossen hat.

Er reicht von flexibleren Krankenständen über eine fairere Lastenverteilung bei Kuraufenthalten und bessere Kontrollen bis zu mehr Mitwirkung bei der Jobsuche und Anreizen für die Beschäftigung Älterer.



Mehr Spielraum bei Krankenständen



Ein zentraler Vorschlag ist der Teilkrankenstand. Nicht jede Erkrankung bedeutet, dass sämtliche Tätigkeiten unmöglich sind. Wenn es medizinisch vertretbar ist und Arbeitgeber und Beschäftigte einverstanden sind, soll teilweise Arbeit möglich sein – auch als schrittweiser Wiedereinstieg. Die Genesung muss dabei immer Vorrang haben. „Wir brauchen Lösungen, die Rücksicht auf die Gesundheit nehmen und gleichzeitig unnötig lange vollständige Ausfälle vermeiden helfen“, erklärt Thaler.

Ein weiterer Vorschlag betrifft klassische Kur- und Gesundheitsvorsorgeaufenthalte. Künftig soll die Hälfte der erforderlichen Arbeitstage als bezahlte Dienstfreistellung gelten, die andere Hälfte durch Urlaubstage abgedeckt werden. So sollen die Lasten fairer verteilt werden. Medizinisch notwendige Rehabilitation nach Unfällen, Operationen oder schweren Erkrankungen wäre ausdrücklich ausgenommen.



Gezielt kontrollieren statt pauschal belasten



Auch bei Sozialleistungen braucht es wirksame Kontrollen. Behörden und Sozialversicherungsträger sollen Informationen besser austauschen und Auffälligkeiten überprüfen. So lässt sich Missbrauch gezielter bekämpfen und gleichzeitig unnötiger Verwaltungsaufwand vermeiden. Der Antrag des Wirtschaftsparlaments enthält darüber hinaus Vorschläge für mehr Mitwirkung bei der Jobsuche, den Abbau von Fehlanreizen bei Sozialleistungen und positive Anreize für die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer statt zusätzlicher Abgaben.



Für Thaler ist der Maßstab klar: Ein Sozialsystem muss jene verlässlich absichern, die Hilfe brauchen. Zugleich braucht es faire Bedingungen für alle, die es finanzieren und tragen. „Wer Betrug bekämpfen will, muss überall hinschauen – nicht nur bei den Unternehmen. Fairness ist keine Einbahnstraße!“