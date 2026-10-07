Starke Ausbildung, starke Leistungen: Tirol überzeugt bei den WorldSkills

Von 22. Bis 27. September fanden mit den WorldSkills in Shanghai die diesjährigen Berufsweltmeisterschaften in Shanghai statt. Bei der 48. Ausgabe des weltweit größten Wettbewerbs im Bereich der beruflichen Bildung traten heuer mehr als 1.400 Teilnehmer:innen in über 60 Wettbewerbsdisziplinen gegeneinander an.

Vincent Track wird Vizeweltmeister

Die jungen Tiroler Fachkräfte stellten ihr Können dabei eindrucksvoll unter Beweis. Das große Engagement und die positiven Ergebnisse zeigen, dass die Qualität der Ausbildung in Tirol im internationalen Vergleich weiterhin auf einem hohen Niveau ist.

Den größten Tiroler Erfolg gab es im Berufsbild der Verfahrens- und Prozesstechnik, wo Vincent Track aus Breitenbach am Inn den zweiten Platz erringen konnte. In der Shanghaier Mercedes Benz Arena wurde dem Tiroler vor 15.000 Zuschauer:innen die Silbermedaille verliehen. Vincent Track, der einen Teil seiner Ausbildung in der Axils Gmbh – der Akademie für Exzellenz in Life Sciences – absolviert hat, ist Mitarbeiter von Novartis Pharmaceutical Manufacturing in Langkampfen. In der erstmals bei den WorldSkills ausgetragenen Disziplin schaffte er direkt den Sprung auf das Podest.

Tiroler Qualität auf internationaler Bühne

Auch Angelina Rainer vertrat Tirol engagiert bei den WorldSkills. Die Osttirolerin aus Dölsach trat im Wettbewerb der Friseur:innen an und zeigte bei anspruchsvollen Aufgaben ihr fachliches Know-how, ihre Präzision und ihr Gespür für Styling und Farbtöne. Rainer arbeitet im Friseursalon Manuela in Lienz.

© Skills Austria/Wieser Angelina Rainer trat im Rahmen der WorldSkills für Tirol bei den Friseur:innen an und stellte ihr fachliches Können unter Beweis.

Die WorldSkills verlangen den Teilnehmer:innen weit mehr als fachliches Wissen ab. Unter hohem Zeitdruck zählen Präzision, Konzentration und die Fähigkeit, erlernte Fertigkeiten punktgenau auf dem internationalen Parkett abzurufen. Die Grundlage dafür bildet eine fachlich fundierte Ausbildung in den Tiroler Betrieben und Fachberufsschulen.

David Narr, Fachkräftekoordinator der Wirtschaftskammer Tirol, würdigt die Leistungen der Tiroler Teilnehmer:innen: „Bei WorldSkills entscheidet jedes Detail. Wer sich dort mit den Besten der Welt misst und auf diesem Niveau abliefert, hat Außergewöhnliches geleistet. Vincent Track hat mit seiner Silbermedaille einen großartigen Erfolg für Tirol erzielt, und auch Angelina Rainer hat unser Land mit viel Engagement und hoher fachlicher Qualität vertreten. Hinter diesen Leistungen stehen nicht nur Talent und persönlicher Einsatz, sondern auch Ausbildungsbetriebe, die jungen Menschen eine hervorragende Basis geben. Darauf kann Tirol stolz sein.“