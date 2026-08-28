Starke Teams für den Wandel

Am 18. September 2026 findet in der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck zum dritten Mal das People & Culture HR-Forum statt. Die Kooperationsveranstaltung der Lebensraum Tirol Gruppe, der Wirtschaftskammer Tirol und der Industriellenvereinigung Tirol widmet sich zentralen Fragen der modernen Personalarbeit: Wie können Unternehmen auch unter schwierigen Bedingungen lernen und wachsen? Was brauchen Führungskräfte und Mitarbeitende, um mit permanenten Veränderungen umzugehen? Und wie gelingt es, Menschen langfristig an einen Betrieb zu binden?



Wie wichtig diese Fragen für die Tiroler Wirtschaft sind, zeigt das aktuelle Top Tirol Konjunkturbarometer: Jeder zweite Betrieb hat Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Umso entscheidender ist es, nicht nur neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch die vorhandenen Fachkräfte im Unternehmen zu halten, ihre Potenziale zu fördern und ihnen in bewegten Zeiten Orientierung zu geben. Ein gesundes Organisationsklima, eine tragfähige Lernkultur und eine Führung, die Sicherheit vermittelt, werden damit zu wichtigen Wettbewerbsfaktoren.



Das HR-Forum greift diese Herausforderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Die Themen reichen von Mindset und Unternehmenskultur über psychologische Sicherheit, Wertschätzung und resiliente Führung bis hin zur Rolle des Personalmanagements in der KI-Transformation. Weitere Sessions beschäftigen sich mit neuen Formen des Lernens, gesunder Leistungsorientierung, innerer Kündigung und der Frage, wie Mitarbeitende in Veränderungsprozessen tatsächlich mitgenommen werden können.



Mit seinem Mix aus Impulsvorträgen und parallelen Themensessions richtet sich das Forum an Führungskräfte, Personalverantwortliche und alle, die ihre Arbeitswelt im Unternehmen aktiv gestalten. Im Mittelpunkt stehen nicht abstrakte Zukunftsbilder, sondern konkrete Anregungen für die betriebliche Praxis. Gleichzeitig bietet die Veranstaltung ausreichend Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und voneinander zu lernen. So liefert das People & Culture HR-Forum Tirol 2026 wertvolle Orientierung für Unternehmen, die ihre Organisation und ihre Mitarbeitenden gemeinsam zukunftsfit machen wollen.

People & Culture - HR-Forum Tirol 2026



Datum: 18.09.2026

Zeit: 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Tirol, Wilhelm-Greil-Straße 7, 6020 Innsbruck



Programmüberblick



09:00 Uhr: Begrüßung



09:15–10:15 Uhr: Impulsvorträge zu Mindset und Unternehmenskultur als Treibern der Arbeitswelt der Zukunft sowie zu psychologischer Sicherheit als Grundlage für lernende und entwicklungsfähige Organisationen



10:45–12:10 Uhr: Parallele Themensessions zu Wertschätzung als Resilienzfaktor, Führung in Zeiten von Unsicherheit und Krisen, zur Rolle des Personalmanagements in der KI-Transformation sowie zu Lernen und Kompetenzentwicklung in zukunftsfähigen Organisationen



12:10–13:20 Uhr: Mittagspause mit Gelegenheit zum informellen Austausch



13:20–14:45 Uhr: Fortführung der parallelen Themensessions mit Inputs zu gesunder Leistungsorientierung, Unternehmenskultur und Führung als Wettbewerbsvorteil, innerer Kündigung sowie zur erfolgreichen Einbindung von Mitarbeitenden in Transformationsprozesse



14:50–15:20 Uhr: Abschlussimpuls zur wachsenden Bedeutung des Menschen in einer zunehmend digitalen Arbeitswelt



15:20–15:30 Uhr: Zusammenfassung der Kernergebnisse, anschließend Gelegenheit zum Netzwerken





