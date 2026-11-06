Tiroler Unternehmerinnen glänzen beim Woman in Business Award 2026

Bühne frei für Tirols erfolgreiche Unternehmerinnen: Beim Woman in Business Award 2026 standen erneut Frauen im Mittelpunkt, die mit unternehmerischem Mut, Innovationskraft und persönlichem Engagement überzeugen. Gleich zwei Tirolerinnen schafften es unter die Besten Österreichs. Besonders groß war die Freude bei Susanne Gleiß-Wegscheider von der Sattlerei Gleiß, die sich den ersten Platz in der Kategorie „Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres“ sicherte. Auch Nina Wallner, selbstständige SPAR-Kauffrau aus Söll, überzeugte in der Kategorie „Unternehmen mit besonderer Leistung“.

Susanne Gleiß-Wegscheider: Handwerkskunst mit höchsten Ansprüchen

Seit Februar 2020 führt Susanne Gleiß-Wegscheider ihre eigene Sattlerei in Landeck. Die Unternehmerin hat sich auf die individuelle Anpassung von Pferdesätteln spezialisiert und setzt dabei auf persönliche Beratung, höchste Qualität und nachhaltige Produkte. Sie vertreibt ausschließlich in Europa gefertigte Sättel und überzeugt sich bei ihren Lieferanten persönlich von den Produktionsbedingungen. Ihr Erfolgsrezept ist die enge Zusammenarbeit mit ihren Kundinnen und Kunden sowie der Anspruch, für Mensch und Pferd stets die bestmögliche Lösung zu finden.

Über den 1. Platz beim Woman Business Award freut sich Gleiß-Wegscheider besonders: „Gerade wir Frauen neigen oft dazu, unsere eigene Leistung kleinzureden und uns nicht ins Rampenlicht zu stellen. Umso wichtiger ist es, Unternehmerinnen und insbesondere Ein-Personen-Unternehmen vor den Vorhang zu holen. Solche Auszeichnungen zeigen anderen Frauen und Mädchen, was alles möglich ist.“ Für die Zukunft setzt sie nicht auf möglichst schnelles Wachstum, sondern auf die kontinuierliche Verbesserung ihrer Arbeit und die Verbindung von traditionellem Handwerk mit neuen Technologien.

Nina Wallner: Erfolg durch Wertschätzung und Zusammenhalt

Auch Nina Wallner aus Söll zählt zu den ausgezeichneten Unternehmerinnen. Die selbstständige SPAR-Kauffrau führt seit 2022 ihren eigenen Lebensmittelmarkt. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bereits 2004 mit einer Lehre bei SPAR. Über verschiedene Führungspositionen entwickelte sie sich zur Unternehmerin und verwirklichte schließlich ihren Traum vom eigenen Markt. Im Mittelpunkt stehen für sie die Menschen: ein wertschätzender Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, persönliche Kundenbeziehungen und die enge Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten. Für ihr Engagement wurde ihr Markt 2026 bereits als familienfreundlicher Betrieb des Landes Tirol ausgezeichnet.

„Diese Anerkennung ist eine große Ehre und eine wunderschöne Bestätigung für die Arbeit, die mein Team und ich täglich leisten. Sie zeigt, dass sich persönlicher Einsatz, Zusammenhalt und die Freude an unserem Beruf auszahlen“, freut sich Wallner. Gleichzeitig sieht sie die Auszeichnung als Ansporn, ihren Markt weiterzuentwickeln. Ihr erklärtes Ziel ist es, zu den besten Arbeitgebern der Region zu gehören und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Menschen wohlfühlen und weiterentwickeln können.

Starke Vorbilder für Tirols Unternehmerinnen

Martina Entner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Tirol, gratuliert den beiden Unternehmerinnen: „Susanne Gleiß-Wegscheider und Nina Wallner zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und erfolgreich weibliches Unternehmertum in Tirol ist. Sie stehen für Qualität, Leidenschaft und den Mut, eigene Wege zu gehen. Besonders erfreulich ist der Bundessieg von Susanne Gleiß-Wegscheider. Beide Unternehmerinnen sind großartige Vorbilder und machen anderen Frauen Mut, ihre unternehmerischen Ideen zu verwirklichen.“

Der Woman in Business Award macht die Leistungen selbstständiger Frauen sichtbar und rückt ihre Erfolgsgeschichten in den Mittelpunkt. Gleichzeitig setzt er ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung weiblichen Unternehmertums und ermutigt Frauen, Verantwortung zu übernehmen und ihre eigenen beruflichen Visionen zu verwirklichen.

Bild oben: Große Freude beim Woman in Business Award 2026: Claudia Rieser, GF von Frau in der Wirtschaft Tirol, Susanne Gleiß-Wegscheider sicherte sich den ersten Platz in der Kategorie „Ein-Personen-Unternehmerin des Jahres“ , Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, ausgezeichnete Unternehmerin Nina Wallner und Martina Filzer-Kurz, FiW-Vorsitzende Bezirk Schwaz und Jury-Mitglied (v.l.).