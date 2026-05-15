Gelebte Weinkultur trifft Weiterbildung: WIFI Wine-Awards 2026 verliehen

Wenn exzellentes Handwerk auf höchste Weinkultur trifft, ist Spitzenqualität garantiert. Beim diesjährigen WIFI Wine-Award 2026 stellten die Winzer:innen erneut eindrucksvoll unter Beweis, auf welch hohem Niveau in der heimischen Weinwirtschaft gearbeitet wird. In vier Kategorien („Weißwein Reserve“, „Weißwein Klassik“, „Rotwein Reserve“ und „Rotwein Klassik“) wurden die herausragendsten Tropfen von einer Fachjury, bestehend aus erfahrenen Diplomsommeliers der WIFI NÖ-Weinausbildungen, blind verkostet und bewertet.

Sieger aus den Bezirken Krems, Tulln und Mistelbach

„Der WIFI Wine-Award beweist eindrucksvoll die Innovationskraft und Spitzenqualität der Weinwirtschaft in unserem Land. Als Bildungspartner der Wirtschaft bieten wir mit unserer Sommelier-Ausbildung die perfekte Bühne, um diese exzellenten Weine fachgerecht zu würdigen“, betont Christian Moser, WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 267 Weine eingereicht und von der Fachjury genau geprüft und beurteilt. Der Award verbindet dabei die gelebte Weinkultur in Niederösterreich direkt mit den praxisorientierten Weinkursen am WIFI NÖ.

Harald Wurm, Diplom-Sommelier und WIFI NÖ-Lehrgangsleiter, gratulierte den erfolgreichen Betrieben im Rahmen der Award-Verleihung in St. Pölten: „Die Dichte an Spitzenweinen war in diesem Jahr beeindruckend. Für unsere ausgebildeten Diplomsommeliers im Verkostungsteam ist es eine fachliche Bereicherung, diese herausragenden Qualitäten zu bewerten. Der Award schlägt eine wunderbare Brücke zwischen den Top-Winzerinnen und -Winzern des Landes und der Aus- und Weiterbildung von Expertinnen und Experten, die den Wein professionell in der Gastronomie und im Handel präsentieren.“

Die Top-Platzierten beim WIFI Wine-Award

Kategorie Weißwein Reserve

1. Weingut Lagler, Spitz an der Donau - Wachau DAC, Riesling Smaragd 2024 Ried Spitzer Steinporz

2. Weingut Ernst, Großwiesendorf - Wagram DAC, Grüner Veltliner Reserve 2024 Ried Steinberg

3. Weingut Heinzl-Gettinger, Deinzendorf - Grüner Veltliner 2024 Reserve Fass N°1 Ried Altenberg

Kategorie Weißwein Klassik

1. Weingut Ernst, Großwiesendorf - Wagram DAC, Gelber Muskateller 2025

2. Weingut Franz Zottl, Weissenkirchen in der Wachau - Wachau DAC, Grüner Veltliner Federspiel 2025 Ried Achleiten

3. Weingut Gerhard Deim, Schönberg am Kamp - Kamptal DAC, Riesling 2025

Kategorie Rotwein Reserve

1. Weingut Schmid, Gobelsburg - Pinot Noir Tradition 2023

2. Weingut Dopler GmbH, Tattendorf - Cuvée Lindbergh 2023

3. Weingut Gager GmbH, Deutschkreutz (Burgenland) - Mittelburgenland DAC, Blaufränkisch Reserve 2023 Ried Mitterberg

Kategorie Rotwein Klassik

1. Weingut Hirtl, Poysdorf - Blauburger Exklusiv 2024

2. Weingut Hagn, Mailberg - Blauer Zweigelt 2024

3. Weingut Keringer Mönchhof, Mönchhof - Heideboden ON ICE 2024

© Andreas Kraus V.l.: WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser (2.v.r.), WIFI NÖ-Produktmanagerin Heidi Kühmayer (1.v.r) sowie die Diplom-Sommeliers Harald Wurm (1.v.l.) und Thomas Juranitsch (2.v.l.) gratulierten den erfolgreichen Winzerinnen und Winzern.

Foto-Download