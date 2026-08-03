Kleine Hände, große Zukunft: Berufe bei der WIFI Kids Academy erkundet

Von Solartechnik bis Künstliche Intelligenz: 24 Kinder zwischen acht und 14 Jahren tauchten von 27. bis 31. Juli 2026 im WIFI St. Pölten in praxisnahe Workshops ein und erlebten spielerisch, wie vielfältig berufliche Möglichkeiten sein können.

Eine Woche lang wurde das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ in St. Pölten zum Erlebnisraum für junge Entdecker:innen: Bei der WIFI Kids Academy 2026 konnten 24 Kinder in abwechslungsreichen Workshops erleben, was passiert, wenn Wissen auf Praxis trifft. Ob als angehende Feuerwehrkids, beim Ausprobieren als Roboterbauer:in oder als Kochprofis in der Lehrküche des WIFI St. Pölten – in jedem Workshop konnten die jungen Teilnehmenden eigene Talente entdecken, Neues ausprobieren und erste Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder gewinnen.

Neue Berufswelten und bewährte Klassiker

Das Programm der beliebten Kids Academy wurde 2026 gezielt weiterentwickelt. Neu im Angebot waren die Kinderholzwerkstatt und ein eigener Schwerpunkt zur Metalltechnik. Ergänzt wurde das Programm durch bewährte Klassiker wie Verkehr & Fahrschule, Küchenmeister:in, Barkeeper:in, Roboterbauer:in, Erste Hilfe und Solartechniker:in. Begleitet wurden die Kinder von erfahrenen WIFI NÖ-Trainer:innen sowie Unternehmer:innen aus Niederösterreich, die ihre Berufspraxis direkt und anschaulich vermittelten.

Berufsorientierung als Investition in die Zukunft

„In der Kids Academy übernehmen unter anderem Unternehmerinnen und Unternehmer selbst die Kursleitung. Damit machen wir die Berufsvielfalt spielerisch greifbar und verbinden Wirtschaft direkt mit Bildung – ein wunderbarer Weg, um schon heute die Begeisterung für morgen zu wecken“, erklärt Christian Moser, WKNÖ-Vizepräsident und Institutsvorstandsvorsitzender des WIFI NÖ.

Hinter der WIFI Kids Academy steht eine klare Botschaft: Wer Kinder früh mit der Berufswelt in Berührung bringt, schafft Orientierung, weckt Interessen und legt den Grundstein für bewusstere Bildungs- und Berufsentscheidungen.

„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Energie und Neugier die Kinder in die Workshops gehen. Die Kids Academy zeigt, dass Lernen dann am besten funktioniert, wenn man die Dinge wirklich anfassen kann. Wer früh entdeckt, was sie oder ihn begeistert, trifft später bewusstere Entscheidungen für Ausbildung und Beruf. Auch darin sehen wir einen Beitrag zur langfristigen Fachkräftesicherung in Niederösterreich“, so Michaela Vorlaufer, Institutsleiterin des WIFI NÖ.

Mehr Informationen unter: noe.wifi.at/kidsacademy



FAQs zur WIFI Kids Academy





alle ausklappen Was ist die WIFI Kids Academy? Bei der Kids Academy können Kinder verschiedene Berufe spielerisch erleben und die eigenen Talente entdecken. Sie arbeiten mit Werkzeugen und unterschiedlichen Materialien und können dabei der Kreativität freien Lauf lassen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem praktischen Tun. Für welches Alter ist die WIFI Kids Academy geeignet? Die WIFI Kids Academy ist für Kinder von 8 bis 14 Jahren geeignet. Wie melde ich mein Kind zur WIFI Kids Academy an? Eine Anmeldung ist ausschließlich über ein Online-Formular möglich. Die Anmeldung wird jährlich Anfang Mai geöffnet. Die Vergabe der begrenzten Plätze erfolgt nach der Reihenfolge der Voranmeldungen. Gibt es eine Warteliste, wenn die WIFI Kids Academy ausgebucht ist? Ja, die Eintragung auf einer Warteliste ist möglich Können bei der WIFI Kids Academy auch einzelne Tage gebucht werden? Nein, eine Anmeldung ist nur für die gesamte Woche, also von Montag bis Freitag, möglich. Was kostet die Teilnahme an der WIFI Kids Academy? Die Anmeldung ist - mit Angabe der WKNÖ-Mitgliedsnummer bzw. für Familienland*Pass-Inhaber:innen - kostenlos. Sind Mittagessen bzw. Verpflegung bei der WIFI Kids Academy inkludiert? Ja, es ist eine ganztägige Verpflegung mit warmem Mittagessen, sowie tagsüber Obst und Getränken, inkludiert.

© WIFI NÖ Unter fachkundiger Anleitung von Workshop-Trainer Peter Gleixner sammelt ein Teilnehmer erste Erfahrungen am Amboss.

© WIFI NÖ Nach einem spannenden Schmiede-Workshop mit Trainer Peter Gleixner (5.v.l.) zeigen die Teilnehmenden stolz ihre Ergebnisse.

© WIFI NÖ Workshop-Trainer Mario Kisielewski bringt den jungen Teilnehmenden auf spielerische Weise das Kochhandwerk näher.

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