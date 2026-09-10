Manu’s Terrassencafé in Berndorf ist 120.000. Unternehmen in Niederösterreich

Doppelter Anlass zum Feiern für Manu’s Terrassencafé in Berndorf: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratulierte bei seinem Betriebsbesuch nicht nur zur Eröffnung des gemütlichen Gastro-Betriebs, sondern konnte die Betreiber Manuela Plasek und Michael Vyskocil auch als 120.000. Unternehmen in Niederösterreich begrüßen. Wolfgang Ecker: „Wenn Menschen so wie hier in Manu’s Terrassencafé die Ärmel aufkrempeln und sagen: Das ist mein Wunschtraum, ich mache mich selbstständig, dann zeigt das eindrucksvoll, dass Niederösterreich ein echtes Unternehmerland ist. Denn jedes einzelne Unternehmen schafft Arbeitsplätze und trägt zum Wohlstand unseres Bundeslandes bei.“

Da der Wunsch nach der Selbstständigkeit bei Manuela Plasek schon immer da war, nahm sie gerne den Vorschlag ihres Bruders Michael Vyskocil an, mit ihm gemeinsam das Terrassencafé zu übernehmen. Das Lokal, das bereits eine vier Jahrzehnte lange Geschichte als Gastronomiebetrieb hat, wurde gemeinsam mit dem Hausherren und Landschaftsgestalter Gerhard Lagler revitalisiert und nach viermonatigen Umbauarbeiten wieder eröffnet. Plasek: „Es läuft richtig gut, weil die Bevölkerung schon darauf gewartet hat, dass wir aufsperren. Am Vormittag wird gefrühstückt und Karten gespielt, mittags bieten wir ein Menü an und nachmittags wird gemütlich Kaffee getrunken.“ Abends sind Themenabende mit italienischer oder griechischer Küche sowie Burger- und Grillabende in Planung. Die Kuchen und Torten zaubert Plaseks Tochter Lisa. Auch Kaffee und Gebäck werden regional bezogen. Die Gastronomie-Erfahrung bringt Michael Vyskocil ein: „Ich habe bereits neun Jahre Gastro-Erfahrung und mir hat dieses Lokal schon immer gefallen. Deshalb haben Manuela und ich gesagt, wir probieren es – und wir haben es nicht bereut!“

Jedes Jahr werden in Niederösterreich tausende Unternehmen neu gegründet – heuer waren es von Jänner bis Juni bereits 3.796 neue Betriebe. Am Weg in die Selbstständigkeit stehen die Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer Niederösterreich mit Rat und Tat zur Seite. Besonders beliebt bei den Gründerinnen und Gründern ist die Gründungsberatung in einer der 23 Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass wir uns mit unseren Fragen an die Wirtschaftskammer Niederösterreich wenden können“, bestätigen auch Manuela Plasek und Michael Vyskocil.

„Die Wirtschaftskammer NÖ ist für 120.000 niederösterreichische Unternehmen da. Unsere Mitgliedsbetriebe können sich darauf verlassen, dass wir uns für ihre Interessen einsetzen und sie bestmöglich unterstützen – von der Gründung über alle wichtigen Fragen im Unternehmensalltag bis zur Weiterentwicklung des Betriebs. Ich kann daher nur einladen: Nutzen Sie unsere Angebote und Services“, betont Ecker abschließend.

© Thomas Magyar WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (r.) mit dem Unternehmer-Geschwisterpaar Manuela Plasek und Michael Vyskocil.

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