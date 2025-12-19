Innovative Modernisierung für die Zerspanungstechnik am WIFI St. Pölten

Links WIFI Niederösterreich

Als eine der ersten Ausbildungsstätten in Niederösterreich wurde die bestehende 5-Achs-Fräsmaschine in der Zerspanungswerkstätte des WIFI St. Pölten auf die neueste Siemens Sinumerik Steuerung umgebaut. Diese Innovation bietet einen entscheidenden Vorteil für die Kursteilnehmenden: die Einführung des „digitalen Zwillings“. Dieser "digitale Zwilling" ermöglicht es, den gesamten Fertigungsprozess – von der Programmierung bis zur Simulation – in einer realistischen, virtuellen Umgebung durchzuführen. WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser hebt den Stellenwert der Modernisierung hervor: „Mit dem Umbau der Fräsmaschine setzt das WIFI Niederösterreich ein deutliches Zeichen für eine praxisnahe, zukunftsorientierte Ausbildung in der Industrie und schafft beste Lernbedingungen für die Fachkräfte von morgen.“

Vorteile für Lehrende und Lernende

Die neue Technologie bringt deutliche Vorteile für Lehrende und Lernende. Der „digitale Zwilling“ erhöht die Prozesssicherheit erheblich, da CNC-Programme zuerst virtuell getestet und optimiert werden. Mögliche Fehler werden schon am PC erkannt und eliminiert, bevor an der realen Maschine gearbeitet wird. Das sorgt für maximale Sicherheit, minimierte Rüstzeiten und ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung, die exakt den Standards moderner Industriebetriebe entspricht.

Gelungene Zusammenarbeit

Möglich wurde diese Investition durch die finanzielle Unterstützung der Landesinnung der Metalltechnik NÖ sowie der Fachgruppe der Metalltechnischen Industrie der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Der Umbau der CNC-Maschine ist ein gelungenes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen dem WIFI NÖ, der Fachgruppe der Metalltechnischen Industrie und der Landesinnung Metalltechnik. Solche Investitionen schaffen die Basis für hochwertige und zukunftsorientierte Ausbildungsbedingungen für die Mitarbeiter:innen unserer Mitgliedsbetriebe“, betonen der Obmann der Fachgruppe Metalltechnische Industrie NÖ, Veit Schmid-Schmidsfelden, und der Innungsmeister der Landesinnung der Metalltechniker NÖ, Harald Schinnerl.

© Andreas Kraus V.l.: WIFI NÖ-Werkstättenleiter Zerspanung/Gebäudeinstallation, Patrick Zöchling; Geschäftsführer der Landesinnung der Metalltechnik NÖ, Michael Bergauer; Obmann der Fachgruppe Metalltechnische Industrie NÖ, Veit Schmid-Schmidsfelden; WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser; WIFI NÖ-Institutsleiterin-Stv. Johannes Zederbauer und WKNÖ-Spartengeschäftsführer der Sparte Industrie, Alexander Schrötter, vor der neuen CNC-Werkzeugmaschine im WIFI St. Pölten.

