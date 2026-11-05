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Zwei jüngere Personen in Arbeitskleidung blicken auf Display einer Maschine, auf das ältere Person in Arbeitskleidung mit Hörschutz um den Hals deutet
© auremar | stock.adobe.com

ORF Serie: Vielseitig und zukunftsorientiert - Lehre in NÖ

Sendetermin: Oktober 2026

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 05.11.2026

Niederösterreich bietet eine beeindruckende Vielfalt an Lehrberufen: Rund 14.500 Lehrlinge werden aktuell in mehr als 200 verschiedenen Berufen ausgebildet.

Ob Metalltechnik, Einzelhandel, Floristin, Restaurantfachfrau, Fleischer oder Friseurin – die Ausbildungsmöglichkeiten sind modern, vielseitig und zukunftsorientiert.

Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich rückt der ORF NÖ diese Chancen ins Rampenlicht. Unterstützt von prominenten Gästen werden Betriebe besucht und erkundet, wie die Ausbildung in den verschiedensten Berufen ausschaut.

2026

Tischlereitechniker

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Hotel- und Restaurantfachfrau

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Floristin

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Elektrotechnikerin

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2025

Fleischer

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Dachdecker

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Installateur

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Lagerhaus

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Friseur

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