ORF Serie: Vielseitig und zukunftsorientiert - Lehre in NÖ
Sendetermin: Oktober 2026
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 05.11.2026
Niederösterreich bietet eine beeindruckende Vielfalt an Lehrberufen: Rund 14.500 Lehrlinge werden aktuell in mehr als 200 verschiedenen Berufen ausgebildet.
Ob Metalltechnik, Einzelhandel, Floristin, Restaurantfachfrau, Fleischer oder Friseurin – die Ausbildungsmöglichkeiten sind modern, vielseitig und zukunftsorientiert.
Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich rückt der ORF NÖ diese Chancen ins Rampenlicht. Unterstützt von prominenten Gästen werden Betriebe besucht und erkundet, wie die Ausbildung in den verschiedensten Berufen ausschaut.