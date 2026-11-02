„SIE & KI“ soll ab September in Niederösterreich breiter ausgerollt werden

Mit einem Workshop im Haus der Digitalisierung ging in Tulln die erste Phase der im Mai gestarteten Initiative „SIE & KI“ in die Sommerpause. Nach einem erfolgreichen Awareness-Event mit rund 200 Teilnehmerinnen und ersten Workshops in Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg soll die Initiative ab September gemeinsam mit starken Partnerinnen und Partnern in Niederösterreich breiter ausgerollt werden.

Der Startschuss erfolgte im Mai mit einer gemeinsamen Veranstaltung mit Frau in der Wirtschaft Niederösterreich und ACP „SIE & KI – Perspektiven, Potenziale, Verantwortung“ – powered by SHE GOES AI. Rund 200 Teilnehmerinnen nahmen im Haus der Digitalisierung teil, aufgrund der großen Nachfrage wurde zusätzlich ein Livestream angeboten. Im Mittelpunkt standen KI-Kompetenz, konkrete Einsatzmöglichkeiten im beruflichen Alltag sowie die Frage, wie Frauen die digitale Transformation aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten können. Fachliche Impulse, Podiumsdiskussionen zu New Work, Bildung, Governance und Ethik sowie zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten machten den großen Bedarf an Orientierung und Austausch deutlich.

Auf den Awareness-Auftakt folgten praxisorientierte Workshops in Tulln, Wiener Neustadt und Wieselburg. Dabei konnten die Teilnehmerinnen generative Künstliche Intelligenz selbst ausprobieren, verschiedene Anwendungen kennenlernen und konkrete Einsatzmöglichkeiten für ihren Berufs- und Unternehmensalltag erarbeiten. Das Feedback zum Auftaktevent und zu den Workshops fiel durchwegs positiv aus. Besonders geschätzt wurden der verständliche Zugang, der hohe Praxisbezug und der offene Austausch.

„Der große Zuspruch beim Auftaktevent und die positiven Rückmeldungen aus den Workshops zeigen, dass wir mit ‚SIE & KI‘ einen konkreten Bedarf aufgreifen. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern wollen wir die Initiative ab September breiter in Niederösterreich ausrollen und damit ein nachhaltiges Angebot schaffen, das Frauen dabei unterstützt, die digitale Transformation aktiv und verantwortungsvoll mitzugestalten“, betonen die Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

„Künstliche Intelligenz eröffnet große Chancen für Frauen in Wirtschaft und Beruf. Mit ‚SIE & KI‘ schaffen wir gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft Niederösterreich und dem Land Niederösterreich ein praxisnahes Angebot, das Frauen stärkt, Wissen vermittelt und sie dabei unterstützt, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten“, betont Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft Vera Sares.

Ab September sind weitere Workshops und Awareness-Veranstaltungen in Niederösterreich geplant. Die Ausrollung soll gemeinsam mit Frau in der Wirtschaft Niederösterreich, der Bundesinitiative SHE GOES AI und Women in AI Austria erfolgen. Mit der Initiative setzt das Haus der Digitalisierung einen weiteren Schwerpunkt in der praxisnahen Vermittlung von Künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, Wissen aufzubauen, Berührungsängste abzubauen und Frauen dabei zu unterstützen, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen zu den kommenden Terminen und Angeboten werden laufend unter www.virtuelleshaus.at bekannt gegeben.