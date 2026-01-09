WIFI NÖ: Das neue Jahr zur Weiterbildung nutzen!

Die Zahlen zeigen, wie wichtig gezielte Qualifizierung für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich - auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten - ist. „Weiterbildung ist heute ein strategischer Erfolgsfaktor – für Unternehmen ebenso wie für Einzelpersonen. Genau hier setzen wir mit unseren Kursen im WIFI NÖ an“, betonen WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser und WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer.

Flexibles Lernen bleibt im Trend

2025 wurden im WIFI NÖ rund 4.900 Kurse abgehalten. Besonders gefragt waren Themen rund um Künstliche Intelligenz (KI), Arbeitssicherheit und Führungskompetenz. Neben den Präsenzangeboten an den Standorten des WIFI NÖ – Amstetten, Gänserndorf, Gmünd, Mödling, Mistelbach, Neunkirchen, St. Pölten und am Flughafen Wien – sind auch digitale Lernformate mittlerweile fester Bestandteil im Kursangebot. Immer mehr Kurse integrieren Online-Elemente, um ortsunabhängige und flexible Weiterbildung zu ermöglichen.

Das hohe Interesse an Weiterbildung zeigt sich auch im Web deutlich: Mit über 400.000 Websitebesucher:innen und mehr als 950.000 Seitenaufrufen verzeichnete der WIFI NÖ-eShop 2025 erneut hohe Zugriffszahlen – ein klares Zeichen für die anhaltende Nachfrage nach qualitätsvoller Weiterbildung.

Vielfältiges Kursangebot auch im neuen Jahr

Wer sich 2026 weiterbilden möchte, kann aus einem umfassendem Kursprogramm wählen. Denn auch im neuen Jahr setzt das WIFI NÖ gezielt auf stark nachgefragte Themenfelder. Kursangebote zu digitalen Fähigkeiten, Künstlicher Intelligenz und Arbeitssicherheit werden weiter ausgebaut und laufend an neue Anforderungen angepasst. Ergänzt wird das Programm durch Schwerpunkte im Bereich Soft Skills und der Persönlichkeitsentwicklung, um Menschen ganzheitlich auf die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt vorzubereiten und so die Fachkräftebasis in Niederösterreich nachhaltig zu stärken.

Das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ bietet vielfältige Aus- und Weiterbildungsprogramme für zahlreiche Berufsfelder an.

