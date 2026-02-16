WIFI NÖ: Fokus auf Regionalität, Praxisnähe und Service zahlt sich aus

Mit insgesamt 55.169 Kursteilnahmen und einer Kundenzufriedenheit von 1,26 auf der Schulnotenskala leistete das WIFI NÖ im vergangenen Jahr erneut einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs für die niederösterreichische Wirtschaft. Besonders die Kombination aus fundiertem theoretischem Wissen und praxisnaher Anwendung in den 48 WIFI-Werkstätten wird von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern verstärkt nachgefragt.

Das WIFI NÖ als Bildungsnahversorger

Um die Wege für die Kursteilnehmenden kurz zu halten und berufliche Weiterbildung regional zugänglich zu machen, agiert das WIFI NÖ flächendeckend: Insgesamt wurden 4.943 Kurse durchgeführt, davon 1.809 Kurse in den Zweigstellen Amstetten, Gänserndorf, Gmünd, Mistelbach, Mödling und Neunkirchen sowie in der AirportCity Academy am Flughafen Wien. „Die Entwicklungen zeigen deutlich, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verstärkt auf Bildungsangebote setzen, die unmittelbar in ihrer Region verfügbar und direkt in der Praxis anwendbar sind“, betont WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender und WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser die Wichtigkeit der regionalen Verankerung. Ein entscheidendes Service bietet auch die WIFI-eigene Lernplattform. Im vergangenen Jahr wurden hier 274.896 Logins verzeichnet. Kundennähe und persönliches Service spielen trotz fortschreitender Digitalisierung weiter eine entscheidende Rolle. „Im Jahr 2025 haben sich unsere Kundinnen und Kunden 59.255 Mal mit unterschiedlichsten Fragen und Anliegen an unser Kundenservice gewandt, das mit profunden und individualisierten Auskünften unterstützen konnte“, so WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer.

Arbeitssicherheit als Schwerpunkt

Neben dem Thema Künstliche Intelligenz und den traditionell stark nachgefragten Kursangeboten wie Sprachen und Buchhaltung stand im vergangenen Jahr insbesondere das Themenfeld Arbeitssicherheit im Fokus der Kursteilnehmenden. Rund sechs Prozent der Kurse im offenen Kursangebot konnten 2025 diesem Bereich zugeordnet werden. Die hohe Nachfrage unterstreicht das wachsende Sicherheitsbewusstsein in den niederösterreichischen Betrieben sowie den steigenden Bedarf an praxisnahen Unterweisungen.

Qualifizierung mit Praxisbezug

Durch die konsequente Verbindung von regionaler Erreichbarkeit, Trainer:innen aus der betrieblichen Praxis und 48 hochmodernen Werkstätten aus unterschiedlichsten Fachbereichen, die eine breite Palette an Branchen abdecken, stärkt das WIFI NÖ auch 2026 die Qualifizierung von Fachkräften direkt vor Ort. Damit leistet das WIFI NÖ einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der niederösterreichischen Wirtschaft und bleibt der verlässliche strategische Partner bei der beruflichen Weiterbildung für die Menschen und Unternehmen in der Region.

Alle Infos unter: noe.wifi.at/erfolgsbilanz2025

© Michael Liebert WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser und WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer

© Andreas Kraus Der Eingangsbereich des WIFI-Hauptgebäudes St. Pölten

