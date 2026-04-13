Von KI bis kreatives Schmieden: WIFI NÖ präsentiert neues Kursprogramm 2026/27 mit rund 4.000 Kursen

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Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, benötigen Unternehmen und ihre Mitarbeitenden topaktuelles Praxiswissen und zielgerichtete Fachkompetenzen. Mit dem WIFI NÖ Kursprogramm 2026/27 werden genau diese Antworten geliefert: Es zeigt neue Wege auf, rückt zukunftsweisende Technologien in den Fokus und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Wirtschaft. Das WIFI NÖ bietet als Bildungsnahversorger sein umfassendes Kursangebot an insgesamt sieben Standorten in Amstetten, Gänserndorf, Gmünd, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen und St. Pölten an.

Weiterbildung als Hebel für die Zukunft

Mit klaren Schwerpunkten auf Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Arbeitssicherheit, Buchhaltung, Führung und Gesundheit bietet das aktuelle Programm eine zukunftsorientierte Weiterbildung auf höchstem Niveau. Das Kursprogramm umfasst hochaktuelle Themen – etwa Programmieren mittels KI im Kurs „Einführung in Vibe Coding“ oder die rechtlichen Rahmenbedingungen des „EU AI Act“ – ebenso wie praxisnahe Basiskurse zur Cybersicherheit. Vorreiter-Themen wie „Generative Engine Optimization (GEO)“ runden das Portfolio ab, um Unternehmen und Arbeitnehmer:innen optimal in der KI-Ära zu positionieren. „Weiterbildung ist der entscheidende Schlüssel, um den Wandel aktiv zu gestalten. Mit unserem neuen Kursprogramm fördern wir die individuelle Weiterentwicklung und stärken gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit Niederösterreichs. Dadurch werden Arbeitsplätze gesichert und die Innovationskraft in unseren Regionen nachhaltig gestärkt“, betont WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser.

Handwerk im Fokus

Gleichzeitig schlägt das WIFI NÖ die Brücke zur praktischen handwerklichen und technischen Weiterbildung: Kurse wie „Lagerfeuerbesteck schmieden“ oder der Workshop „Faszination Gießen – Metall in Bewegung“ unterstreichen die tiefe Verwurzelung in der praktischen Weiterbildung. In 48 modernen Werkstätten am Standort St. Pölten trifft hier Wissen auf direkte Praxis. Doch auch für hochspezifische Anforderungen gibt es die passende Antwort: Angebote wie die Ausbildung zur/zum Barrierebeauftragten oder Kursangebote im Bereich Metalltechnik liefern genau jenes Know-how, das im beruflichen Alltag den entscheidenden Unterschied macht.

Lebenslanges Lernen als entscheidender Erfolgsfaktor

Der technologische Wandel und der spürbare Fachkräftemangel machen kontinuierliches Lernen heute wichtiger denn je. Einmal erlerntes Wissen muss in kürzeren Abständen aufgefrischt werden, während durch moderne Technologien völlig neue Berufsbilder entstehen. Das WIFI NÖ versteht sich hier als verlässlicher Begleiter, der nicht nur Basiswissen vermittelt, sondern echte „Future Skills“ trainiert. „Ob Unternehmerin oder Unternehmer, Lehrling oder erfahrene Fachkraft– wir bieten für jeden Karriereschritt das passende Werkzeug, denn die einzigartige Mischung aus zukunftsweisenden, digitalen Kompetenzen und bewährtem handwerklichen Know-how macht unser Programm zum stärksten Weiterbildungspartner der heimischen Wirtschaft. Wir möchten die Begeisterung für lebenslanges Lernen wecken, da jede Weiterbildung eine direkte Investition in die eigene Zukunft ist, während neues Wissen tagtäglich die eigenen Perspektiven erweitert“, hebt WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer hervor, und empfiehlt: „Es lohnt sich, regelmäßig auf noe.wifi.at vorbeizuschauen, denn unser Kursangebot wird laufend erweitert.“

Das neue Kursprogramm 2026/27 ist direkt online buchbar unter noe.wifi.at/kursangebot.

© Michael Liebert WKNÖ-Vizepräsident und WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser und WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer