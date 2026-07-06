WIFI NÖ stärkt Fachkräftebasis: 166 neue Werkmeister:innen für NÖs Wirtschaft

Die berufsbegleitende Qualifikation bereitet Fachkräfte auf Führungsrollen vor und stärkt damit direkt die Verfügbarkeit qualifizierter Techniker:innen in niederösterreichischen Betrieben.

Im WIFI der Wirtschaftskammer NÖ wurden 166 neue Werkmeister:innen in der WIFI NÖ-Werkmeisterschule ausgebildet. Bei der Diplomfeier wurden Abschlussdiplome in folgenden Fachrichtungen übergeben:

Bauwesen

Elektrotechnik

Informationstechnologie und

Maschinenbau-Automatisierungstechnik

Mit dem erfolgreichen Abschluss von vier Semestern berufsbegleitender Ausbildung qualifizieren sich die Absolventinnen und Absolventen unter anderem für Führungspositionen im technischen Bereich.

"Die Herausforderungen für die Wirtschaft sind derzeit enorm. Viele Unternehmen kämpfen mit hohen Energie- und Personalkosten, zurückhaltender Investitionsbereitschaft, internationalem Wettbewerbsdruck und dem technologischen Wandel. Gerade in solchen Zeiten zeigt sich deutlich: Der wichtigste Erfolgsfaktor bleibt der Mensch – gut ausgebildete, engagierte und verantwortungsbewusste Fachkräfte. Genau hier setzt die WIFI NÖ-Werkmeisterschule an", betont Monika Racek, Vorsitzende-Stv. des WIFI NÖ Institutsvorstands.

Von der Werkbank in die Führungsebene

Die WIFI NÖ-Werkmeisterschule verbindet technisches Fachwissen mit unmittelbarer Praxisrelevanz. Was im Unterricht erarbeitet wird, findet direkt Anwendung in den Betrieben. Dieser enge Bezug zur betrieblichen Realität macht die Werkmeisterschule für Unternehmen besonders wertvoll. Der Abschluss eröffnet Absolventinnen und Absolventen dabei mehrere Karriere- und Qualifikationswege.

Welche Vorteile die Werkmeisterschule für Unternehmen und Arbeitnehmer:innen bringt, zeigt das Beispiel der Rubner Holzbau GmbH in Ober-Grafendorf. „Mein Ziel war eine gezielte Weiterbildung. Ich möchte im Beruf neue Herausforderungen annehmen, mich weiterentwickeln und nicht über Jahrzehnte dieselbe Tätigkeit ausüben“, so Alexander Reinberger, Mitarbeiter der Rubner Holzbau GmbH und Absolvent der WIFI NÖ-Werkmeisterschule Bauwesen.

Gerald Schönthaler, Geschäftsführer der Rubner Holzbau GmbH, sieht in der Werkmeisterschule einen Gewinn für das gesamte Unternehmen: „Die Vorteile liegen auf der Hand. Wenn wir bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, sichern wir das vorhandene Know-how im Haus. Durch den Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen wird das Wissen optimal im gesamten Betrieb verbreitet.“

"Unsere Absolventinnen und Absolventen haben zwei Jahre lang Beruf und anspruchsvolle Weiterbildung unter einen Hut gebracht. Das erfordert Disziplin, Durchhaltevermögen und den klaren Willen zur Weiterentwicklung. Genau diese Eigenschaften sind es, die Betriebe heute suchen und die den Unterschied in einer Führungsposition ausmachen. Mit dem erworbenen Abschluss sind die Werkmeisterinnen und Werkmeister für den nächsten Schritt bestens gerüstet", so Peter Krippl, Schulleiter der WIFI NÖ Werkmeisterschule.

FAQs zur WIFI NÖ Werkmeisterschule

alle aufklappen Was ist die WIFI-Werkmeisterschule? Die WIFI-Werkmeisterschule ist eine berufsbildende, mittlere Schule, die sich an Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung (Lehrabschluss) richtet. Für wen ist die WIFI-Werkmeisterschule geeignet? Die WIFI-Werkmeisterschule ist die optimale Zusatzqualifikation für Personen mit abgeschlossener facheinschlägiger Berufsausbildung (Lehrabschlussprüfung oder abgeschlossene Ausbildung an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule) im technischen Bereich. Welche Fachrichtungen gibt es bei der WIFI-Werkmeisterschule? Im WIFI NÖ gibt es bei den WIFI-Werkmeisterschulen die Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau-Automatisierungstechnik, Technische Chemie und Umwelttechnik, Bauwesen, Bio- und Lebensmitteltechnologie sowie Kunststofftechnik. Wie lange dauert die WIFI-Werkmeisterschule? Die WIFI-Werkmeisterschule dauert vier Semester, also zwei Jahre. Wann findet der Unterricht in der WIFI-Werkmeisterschule statt? Der Unterricht findet außerhalb der Arbeitszeit an Freitagen bzw. Samstagen statt. Die WIFI-Werkmeisterschule ermöglicht damit, Ausbildung und Beruf zu kombinieren. Was bringt der WIFI-Werkmeisterbrief? Fast 2/3 der über 30-jährigen Absolventinnen bzw. Absolventen sind als Abteilungs- oder Betriebsleiter:in, Meister:in, Werkmeister:in oder Techniker:in in der Arbeitsvorbereitung, Vertrieb bis hin zu Konstruktion/Entwicklung tätig (gemäß ibw-Studie). Ist der Abschluss staatlich anerkannt? Ja, beim WIFI-Werkmeisterdiplom handelt es sich um ein staatlich anerkanntes und europaweit gültiges Zeugnis. Wie wird die WIFI-Werkmeisterschule abgeschlossen? Die WIFI-Werkmeisterschule wird mit positiven Semesternachweisen und einer kommissionellen Abschlussprüfung abgeschlossen. Ist mit dem Abschluss der WIFI-Werkmeisterschule eine Selbstständigkeit möglich? In vielen Fällen ist man unmittelbar zur Ausübung des jeweiligen Gewerbes berechtigt. Die Gewerbeordnung schafft die entsprechenden Rahmenbedingungen zum Sprung in die Selbstständigkeit, und das WIFI bietet, wo erforderlich, den notwendigen Ergänzungskurs (z. B. Unternehmertraining, elektrotechnische Sicherheitsvorschriften) an. Ist man mit dem Abschluss der WIFI -Werkmeisterschule berechtigt, Lehrlinge auszubilden? Ja, die WIFI -Werkmeisterschule berechtigt zur Ausbildung von Lehrlingen. Wann starten die nächsten WIFI-Werkmeisterschulen in Niederösterreich? Die nächsten WIFI-Werkmeisterschulen in Niederösterreich starten im Herbst 2026. Genaue Termine sind auf der Website noe.wifi.at zu finden. Kann man nach dem Abschluss der WIFI -Werkmeisterschule den Ingenieur-Titel beantragen? Mit dem Abschluss der Werkmeisterschule kann man auch den Ingenieur-Titel beantragen. Voraussetzung dafür ist der erfolgreiche Abschluss der Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung in Englisch und Mathematik sowie eine dreijährige, fachbezogene Praxis nach dem Abschluss der Werkmeisterschule.





© Josef Bollwein Monika Racek (r., stv. Vorsitzende des WIFI NÖ-Institutsvorstandes) und Peter Krippl (l., WIFI NÖ Werkmeister-Schulleiter) überreichten Sarah Fischer (Absolventin Fachrichtung Maschinenbau-Automatisierungstechnik, Firma Geberit) und Alexander Reinberger (Absolvent Fachrichtung Bauwesen, Firma Rubner Holzbau) die Diplome für den erfolgreichen Abschluss der WIFI NÖ Werkmeisterschule.

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