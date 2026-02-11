WIFI verteidigt den ersten Platz als „bester Gesamtanbieter“

Links WIFI Niederösterreich

Mit einem starken Imagewert von 2,16 im Schulnotensystem setzt sich das WIFI klar an die Spitze des bundesweiten Vergleichs. Basis der Bewertung ist eine Befragung von 250 HR-Entscheider:innen aus Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sowie 250 Erwerbstätigen und Seminarteilnehmer:innen. Bewertet wurden vor allem Qualität, Praxisnähe und Nutzen der Weiterbildungsangebote im beruflichen Alltag.

Praxisnähe als Erfolgsfaktor

„Der erneute Spitzenplatz zeigt, dass wir mit unserem Angebot genau die Bedürfnisse der (nieder-)österreichischen Wirtschaft treffen. Entscheidend ist, dass unsere Teilnehmer:innen von Expertinnen und Experten lernen, die direkt aus der betrieblichen Praxis kommen“, hebt WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser die Trainierenden im WIFI hervor, die direkt aus der Praxis kommen.

Der konsequente Einsatz von Trainer:innen mit aktiver Berufserfahrung gilt als einer der zentralen Erfolgsfaktoren. Sie bringen aktuelles Know-how direkt aus den Betrieben in die Aus- und Weiterbildung ein und sorgen dafür, dass Inhalte immer entlang realer beruflicher Herausforderungen vermittelt werden.

Motivation für kontinuierliche Weiterentwicklung

Für das WIFI der Wirtschaftskammer NÖ ist das Ranking nicht nur eine Anerkennung der bisherigen Arbeit aller WIFIs in ganz Österreich, sondern auch ein klarer Auftrag zur Weiterentwicklung. Künftig wird das Angebot noch gezielter an die Anforderungen der Wirtschaft ausgerichtet – mit besonderem Fokus auf wichtige Themen wie Künstliche Intelligenz, Arbeitssicherheit und persönliche Entwicklung. Ziel ist es, die Kursteilnehmer:innen optimal auf die Anforderungen der Arbeitswelt von morgen vorzubereiten.

„Wir danken unseren Trainerinnen und Trainern am WIFI NÖ sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren großartigen Einsatz“, betont WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer, und unterstreicht: „Diese Auszeichnung ist für uns Motivation und Verpflichtung zugleich, unseren praxisorientierten Weg konsequent fortzusetzen und das Kursangebot für unsere Kundinnen und Kunden stetig am Puls der Zeit weiterzuentwickeln.“

© Michael Liebert WIFI NÖ-Institutsvorstandsvorsitzender Christian Moser und WIFI NÖ-Institutsleiterin Michaela Vorlaufer

