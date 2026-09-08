WKNÖ-Ecker: „Farm-ING zeigt, wie Innovation aus Niederösterreich Zukunft schafft

Schon beim diesjährigen Innovationspreis konnte WKNÖ-Präsident Ecker Farm-ING Smart Farm Equipment in Horn mit dem Sonderpreis „Digitale Innovation“ auszeichnen. Wie sich nachhaltige Landwirtschaft, Maschinenbau und moderne Technologien verbinden lassen, zeigte sich nun auch beim Betriebsbesuch von Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Er informierte sich bei den Geschäftsführern Gregor Witzmann und Gerhard Zimmermann über die Entwicklung des Unternehmens und seine Lösungen für die professionelle Landwirtschaft.

„Farm-ING zeigt sehr anschaulich, wie aus Begeisterung, Know-how und unternehmerischem Mut in kurzer Zeit etwas Großes entstehen kann. 2021 mit zwei Beschäftigten gestartet, arbeiten heute bereits 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte für den Standort Horn und für ganz Niederösterreich“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

Smarte Technik für die Arbeit am Feld

Farm-ING begann als Ingenieurbüro für Landtechnik und entwickelte schon bald erste eigene Produkte. Heute stellt das Unternehmen in Horn unter anderem das Hackgerät InRowING und den Spotsprayer SprayING her. Dazu bündelt Farm-ING Kompetenzen in Maschinenbau, künstlicher Intelligenz, Robotik, Mechatronik, Geoinformationssystemen und Drohnentechnik. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Lösungen, die Arbeitsabläufe automatisieren, Ressourcen gezielter einsetzen und eine nachhaltige sowie wirtschaftliche Landwirtschaft unterstützen.

„Hier werden moderne Technologien nicht um ihrer selbst willen eingesetzt. Sie lösen konkrete Probleme auf dem Feld und erleichtern den Alltag in den landwirtschaftlichen Betrieben. Genau das macht gute Innovation aus: Sie bringt den Menschen einen spürbaren Nutzen und schafft zugleich neue wirtschaftliche Chancen“, so Ecker.

Farm-ING-Geschäftsführer Gregor Witzmann erklärt: „Wir entwickeln unsere Lösungen aus den konkreten Anforderungen der Landwirtschaft heraus. Unser Ziel sind Maschinen, die Betriebe im Alltag entlasten und nachhaltige Bewirtschaftung wirtschaftlich machen. Die Teilnahme am NÖ Innovationspreis ist für unser gesamtes Team eine besondere Anerkennung und zugleich ein Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen.“

Die WKNÖ begleitet Farm-ING in unterschiedlichen betrieblichen Fragen – zuletzt unter anderem mit Beratung zu Innovationsschutz, Ökologie und Außenwirtschaft. „Innovative Betriebe brauchen neben guten Ideen auch die passenden Rahmenbedingungen und verlässliche Ansprechpartner. Genau dabei stehen wir als Wirtschaftskammer an ihrer Seite“, betont Ecker abschließend.





© Foto Andraschek V.l.: Gregor Witzmann, CEO und Founder von Farm-ING, Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ und Gerhard Zimmermann, CTO und Co-Founder von Farm-ING

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