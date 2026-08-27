WKNÖ-Ecker: Niederösterreich verzeichnet kräftiges Plus bei Unternehmensübernahm

Wie erfolgreiche Betriebsnachfolge in der Praxis aussieht, davon überzeugte sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei einem Betriebsbesuch in der Tischlerei Sebastian Hahn in Drosendorf. Hahn übernahm mit knapp 21 Jahren eine bestehende Tischlerwerkstatt mit zwei Mitarbeitern von Wolfgang Cerny und erfüllte sich damit seinen Wunsch, als selbstständiger Tischler tätig zu sein. Heute beschäftigt der Betrieb bereits acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet zwei Lehrlinge in Tischlerei und Tischlereitechnik aus. „Für mich war die Übernahme die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen und meinen eigenen Weg zu gehen. Ich konnte auf einer bestehenden Werkstatt aufbauen und gleichzeitig meine Vorstellungen von Qualität, Nachhaltigkeit und einem fairen Miteinander umsetzen. Dass wir heute auch zwei Lehrlinge ausbilden, freut mich besonders, denn damit geben wir das Tischlerhandwerk an die nächste Generation weiter“, betont Sebastian Hahn.

Nachfolge: Zuwachs von 18 Prozent in zwei Jahren

Das sich die Unternehmensnachfolge in Niederösterreich positiv entwickelt, zeigen auch aktuelle Zahlen: 2025 wurden 1.364 Unternehmen übernommen. Das sind um 142 beziehungsweise 11,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Bereits 2024 war die Zahl der Übernahmen von 1.155 auf 1.222 gestiegen. Innerhalb von zwei Jahren ergibt sich damit ein Zuwachs von rund 18 Prozent. „Jede gelungene Nachfolge bewahrt etwas, das über Jahre aufgebaut wurde: Kundenbeziehungen, Wissen, Arbeitsplätze und regionale Wertschöpfung. Gleichzeitig bringen die Übernehmerinnen und Übernehmer neue Ideen und frischen Unternehmergeist in den Betrieb. Dass die Zahl der Übernahmen in Niederösterreich kontinuierlich steigt, ist daher ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort“, betont Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ.

Fast jede sechste Übernahme erfolgt in Niederösterreich

Mit 1.364 Übernahmen entfielen 16,6 Prozent aller österreichweit 8.202 Unternehmensübernahmen auf Niederösterreich. Rechnerisch wechselte etwa jedes 85. aktive Unternehmen in Niederösterreich im Laufe des Jahres den Eigentümer. Unter den übernommenen Einzelunternehmen lag der Frauenanteil bei 42,3 Prozent.

„Wer einen bestehenden Betrieb übernimmt, startet nicht bei null. Ein bewährtes Geschäftsmodell, ein bestehender Kundenstock und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden ein starkes Fundament. Die Übernehmerinnen und Übernehmer erhalten damit die Chance, Bewährtes fortzuführen und zugleich ihre eigenen Ideen umzusetzen“, so Ecker.

Übernahmen geben Betrieben neue Perspektiven

Wie groß das wirtschaftliche Potenzial erfolgreicher Nachfolgen ist, zeigen österreichweite Untersuchungen: 61 Prozent der Nachfolgerinnen und Nachfolger konnten den Umsatz steigern, 60 Prozent investierten mehr als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger. In 36 Prozent der übernommenen Betriebe wurde zusätzliches Personal eingestellt. Bundesweit fanden die meisten Übernahmen in den Sparten Gewerbe und Handwerk mit 30,5 Prozent, Tourismus und Freizeitwirtschaft mit 25,1 Prozent sowie Handel mit 19,9 Prozent statt. Die Bedeutung des Themas wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Österreichweit stehen bis 2034 rund 52.500 kleine und mittlere Unternehmen vor der Herausforderung, eine geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger zu finden. Erfolgreiche Übergaben können dabei rund 705.000 Arbeitsplätze absichern.

Rechtzeitig mit der Nachfolge beginnen

„Eine Betriebsübergabe ist kein einzelner Stichtag, sondern ein Prozess, der gut vorbereitet werden muss. Je früher sich Unternehmerinnen und Unternehmer damit beschäftigen, desto größer sind die Chancen auf eine tragfähige Lösung. Die Wirtschaftskammer NÖ begleitet sowohl Übergeber als auch Übernehmer und hilft dabei, die entscheidenden Schritte rechtzeitig und strukturiert zu setzen“, erklärt Ecker. Dieses Beratungsangebot wird intensiv nachgefragt, wie die rund 450 Nachfolgeberatungen im Jahr 2025 beweisen.

© Foto Andraschek WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (re.) und Betriebsnachfolger Sebastian Hahn

Neue Veranstaltungsreihe „Nachfolge 2026+“

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „Nachfolge 2026+“ bringt die Wirtschaftskammer NÖ Information und Beratung gezielt in die Regionen. Expertinnen und Experten vermitteln einen kompakten Überblick über die entscheidenden Faktoren einer erfolgreichen Übergabe sowie rechtliche, steuerliche und finanzielle Fragen. Auch die Zusammenarbeit zwischen Übergebern und Übernehmern und das oft schwierige „Loslassen“ werden thematisiert. Die nächsten Veranstaltungen finden am 21. September 2026 in der WKNÖ-Bezirksstelle Amstetten und am 3. November 2026 in der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf statt – jeweils von 18.30 bis 21 Uhr. Neben Fachvorträgen gibt es ausreichend Gelegenheit, individuelle Fragen mit den Expertinnen und Experten zu besprechen. Zusätzlich gibt es Beratungsangebote im Rahmen des Gründerland NÖ, einer gemeinsamen Initiative des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ, sowie von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG).

Weitere Unterstützung bieten unter anderem die Nachfolgeberatungen der Wirtschaftskammer NÖ, der Leitfaden zur Betriebsnachfolge und die Roadmap „Einfach Nachfolgen“. Über die kostenlose österreichweite Nachfolgebörse können übergabebereite Betriebe und potenzielle Nachfolgerinnen und Nachfolger zusammenfinden. Aktuell sind dort mehr als 1.000 Inserate abrufbar.

Weitere Informationen unter www.gruenderservice.at und www.nachfolgeboerse.at