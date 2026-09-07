WKNÖ-Ecker zum Schulstart: „Wer lokal einkauft, hält unsere Orte lebendig“

Betriebsbesuch bei Toner & Co in Mautern – Regionaler Fachhandel punktet mit breitem Sortiment, persönlicher Beratung und besonderem Service – Unternehmen ist Partner der WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal

Kurz vor dem Schulstart besuchte Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), das Papierfachgeschäft Toner & Co in Mautern. Im Mittelpunkt standen die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr und die Bedeutung des regionalen Einkaufs. „Zum Schulstart werden wieder Hefte, Stifte und viele andere Dinge gebraucht. Unsere regionalen Fachgeschäfte bieten dafür ein großes Sortiment, persönliche Beratung und besonderen Service. Wer lokal einkauft, stärkt unsere Betriebe, sichert Arbeitsplätze und hält unsere Orte lebendig“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.

Komplette Schullisten als besonderer Service

Toner & Co wurde 1997 in Dürnstein gegründet und entwickelte sich vom Spezialisten für Druckerverbrauchsmaterialien zum Komplettanbieter für Büro-, Papier-, Schreib- und Schulwaren. Heute umfasst das Sortiment am 2018 eröffneten Standort in Mautern mehr als 20.000 Artikel.

Gerade zum Schulstart zeigt sich der Mehrwert des regionalen Fachhandels: Toner & Co stellt auf Wunsch komplette Schullisten zusammen und übernimmt auch deren Versand. „Wir möchten den Familien die Vorbereitungen auf das neue Schuljahr so einfach wie möglich machen. Dazu gehören für uns ein umfassendes Sortiment, persönliche Beratung und ein Service, auf den sich unsere Kundinnen und Kunden verlassen können“, erklärt Geschäftsführerin Petra Kemptner-Blieberger.

Sichtbares Zeichen für regionalen Einkauf

Toner & Co ist einer von mittlerweile 3.169 niederösterreichischen Partnerbetrieben der branchenübergreifenden WKNÖ-Kampagne #ichkauflokal. Diese rückt die Leistungen regionaler Unternehmen in den Mittelpunkt und motiviert Konsumentinnen und Konsumenten, bewusst bei Betrieben in ihrer Nähe einzukaufen.

„Es macht einen Unterschied, wo wir einkaufen. Unsere regionalen Betriebe schaffen Wertschöpfung, sichern Arbeitsplätze und sorgen für Vielfalt und Lebensqualität in Niederösterreich. Deshalb ist meine Bitte gerade vor dem Schulstart: Schauen wir zuerst bei einem Betrieb in unserer Nähe vorbei“, so Ecker.

© David Schreiber Toner & Co-Geschäftsführerin Petra Kemptner-Blieberger und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker