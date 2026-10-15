WKNÖ-Empfang für erfolgreiche WorldSkills-Teilnehmer

Elf junge Fachkräfte mit Niederösterreich-Bezug waren in Shanghai am Start. Neun von ihnen kehrten mit einer Medaille oder einer Medal for Excellence zurück. „Wer bei WorldSkills antritt, muss sein Können genau dann abrufen, wenn es zählt – unter Zeitdruck, vor großem Publikum und im direkten Vergleich mit den Besten seines Fachs. Unsere Teilnehmer haben diese Herausforderung großartig gemeistert. Dazu gratuliere ich ihnen sehr herzlich“, betonte Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), beim Empfang für das Team NÖ in Feuersbrunn.

Ecker: „Diese Erfahrungen kann ihnen niemand mehr nehmen“ Für Ecker reicht der Wert der WorldSkills weit über Medaillen und Platzierungen hinaus: „Unsere Teilnehmer kommen mit Erfahrungen zurück, die sie fachlich und persönlich weiterbringen. Sie haben erlebt, was sie unter höchstem Druck leisten können, haben andere Arbeitsweisen kennengelernt und internationale Kontakte geknüpft. Dieses Wissen nehmen sie jetzt mit in ihren weiteren Berufsweg.“ Gleichzeitig sind die Erfolge auch eine Anerkennung für jene, die die jungen Fachkräfte auf ihrem Weg nach Shanghai begleitet haben. „Hinter jedem Teilnehmer stehen Menschen, die Wissen weitergeben, fördern, motivieren und Zeit investieren. Deshalb gebührt auch den Ausbildungsbetrieben, Schulen, Trainern und Experten ein großes Dankeschön. Sie haben einen wesentlichen Anteil daran, dass unsere jungen Fachkräfte auf einer internationalen Bühne derart stark auftreten können“, weiß Ecker.

Starkes Signal für die berufliche Ausbildung Die Erfolge in Shanghai sind auch ein sichtbares Zeichen dafür, welche Perspektiven eine berufliche Ausbildung eröffnet. „Lehre und berufliche Ausbildung bedeuten nicht nur einen Einstieg ins Berufsleben. Sie können der Ausgangspunkt für eine Karriere sein, die bis auf die internationale Bühne führt. Genau solche Geschichten machen sichtbar, welche Chancen in der Lehre stecken.“

© Imre Antal Bei einem Empfang der Wirtschaftskammer NÖ wurden die Leistungen des Team NÖ bei den WorldSkills 2026 in Shanghai gewürdigt.

Die Erfolge der NÖ Teilnehmer im Überblick:

Silber:

Sanitär- und Heizungstechnik: Marcel Riener aus Reingers, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis (Gmünd)

Bronze:

Betonbau (Team): Julian Gintner aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd) und Michael Pomassl aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd)

aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd) und aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd) Schienenfahrzeugtechnik: Benedikt Pritz aus Raxendorf, ÖBB-Technische Services-GmbH (St. Pölten)

aus Raxendorf, ÖBB-Technische Services-GmbH (St. Pölten) Optoelectronics: Jonas Baltuska aus Wien, HTL Mödling

Medals for Excellence:

Mit diesem Diplom werden jene Teilnehmer ausgezeichnet, die eine hohe Mindestpunktzahl oder mehr erreichten, aber nicht in den Medaillenrängen liegen.

Konditorin: Valentina Otzelberger aus Leopoldsdorf (Bruck/Leitha), Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH (Wien)

aus Leopoldsdorf (Bruck/Leitha), Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH (Wien) Bautischler: Paul Meisterhofer aus Lanzenkirchen, F/List GmbH (Neunkirchen)

aus Lanzenkirchen, F/List GmbH (Neunkirchen) Elektronik: Christoph Schöndorfer aus Mödling, HTL Mödling

aus Mödling, HTL Mödling Möbeltischler: Elias Stephan aus Bad Sauerbrunn (Burgenland), List General Contractor GmbH (Wiener Neustadt)

Das Team NÖ

Bautischler: Paul Meisterhofer aus Lanzenkirchen, F/List GmbH (Neunkirchen)

aus Lanzenkirchen, F/List GmbH (Neunkirchen) Betonbau (Team): Julian Gintner aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd)

aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd) Betonbau (Team): Michael Pomassl aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd)

aus Vitis, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. (Gmünd) Digitale Produktionstechnik (Industrie 4.0), Team mit Wien: Raphael Beutel aus Unterrohrbach, ÖBB Infrastruktur AG (Wien)

aus Unterrohrbach, ÖBB Infrastruktur AG (Wien) Elektronik: Christoph Schöndorfer aus Mödling, HTL Mödling

aus Mödling, HTL Mödling Kfz-Technik : Christian Hiesberger aus Kilb, Porsche Inter Auto St. Pölten

aus Kilb, Porsche Inter Auto St. Pölten Konditorin: Valentina Otzelberger aus Leopoldsdorf (Bruck/Leitha), Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH (Wien)

aus Leopoldsdorf (Bruck/Leitha), Süßwarenproduktion OBERLAA GmbH (Wien) Möbeltischler: Elias Stephan aus Bad Sauerbrunn (Burgenland), List General Contractor GmbH (Wiener Neustadt)

aus Bad Sauerbrunn (Burgenland), List General Contractor GmbH (Wiener Neustadt) Optoelectronics: Jonas Baltuska aus Wien, HTL Mödling

aus Wien, HTL Mödling Sanitär- und Heizungstechnik: Marcel Riener aus Reingers, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis (Gmünd)

aus Reingers, Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis (Gmünd) Schienenfahrzeugtechnik: Benedikt Pritz aus Raxendorf, ÖBB-Technische Services-GmbH (St. Pölten)

Fotos zu den WorldSkills finden Sie hier.