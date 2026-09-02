„5 Sonnen“ für die chaLAAlets

Der gewerbliche Beherbergungsbetrieb „chaLAAlets“ wurde mit der höchsten Bewertung von „5 Sonnen“ vom Landesverband Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederösterreich ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe der Plakette fand am 31. August in den chaLAAlets statt. Die chaLAAlets sind auch Mitglied bei „Selected Stays“ in Niederösterreich. Als Gratulanten stellten sich unter anderem Abg.z.NR Andreas Minnich, LAbg. Manfred Schulz, Hannes Steinacker von der Weinviertel Tourismus GmbH, Bezirksstellenausschussmitglied Stadtrat Martin Weiler, FIW-Vorsitzende Veronika Geyer und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka ein.

Die nunmehrige Auszeichnung steht für höchste Qualitätsstandards, exklusive Ausstattung und ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis. Mit den „5 Sonnen“ wird das umfassende Engagement für Qualität, Service und Gastfreundschaft gewürdigt, das Gästen einen Aufenthalt auf höchstem Niveau ermöglicht.

Die chaLAAlets haben sich seit der Eröffnung im Jänner 2024 als touristisches Angebot in der Region etabliert und tragen zur Attraktivität des Tourismusstandortes Laa an der Thaya bei. Die nunmehrige Prämierung bestätigt den eingeschlagenen Weg und unterstreicht die hohe Bedeutung qualitätsorientierter Investitionen im Tourismussektor.

FIW-Vorsitzende Geyer: Unternehmerinnen setzen starke Impulse für die Region

Für Veronika Geyer zeigt die Auszeichnung eindrucksvoll, wie wichtig unternehmerischer Mut, Innovationskraft und Qualitätsbewusstsein für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes sind.

„Gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, in Qualität und außergewöhnliche Angebote zu investieren, schaffen nachhaltige Impulse für eine ganze Region. Die Auszeichnung der chaLAAlets mit den höchsten 5 Sonnen ist ein sichtbares Zeichen dafür, was mit Engagement, Vision und Leidenschaft erreicht werden kann. Dazu gratuliere ich sehr herzlich“, so Geyer.

Nähre Infos: www.chalaalets.at