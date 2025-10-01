„edelfØrst“ – Neustart mit Baumhäusern in Schrems

Einen Besitzer- und Namenswechsel gab es bei der Baumhaus-Lodge, die 2014 von Franz Steiner in Schrems gebaut wurde. Thomas Weiss und Thomas Mang luden nach einer Rundumerneuerung zur offiziellen Neueröffnung unter dem neuen Namen „edelfØrst“. Zahlreiche Besucher aus Politik und Wirtschaft sowie Ämter und Behörden folgten der Einladung, unter ihnen auch Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber. Mang und Weiss können auf ihre erste positive Sommersaison zurückblicken und freuen sich über die positive Resonanz und dem internationalen Interesse. Im heurigen Jahr konnten nicht nur Besucher:innen aus Österreich, sondern auch aus Holland und Frankreich begrüßt werden.

© Benjamin Wald V.l.: Bürgermeister David Süß, Abgeordnete zum Nationalrat Martina Diesner-Wais, die neuen Eigentümer Thomas Weiss und Thomas Mang, Waldviertel-Tourismus-Chef Tom Bauer, Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirkshauptfrau-Stv. Christoph Prinz