„Erfolgsfrühstück“ in der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf

„Die Fragen unserer Mitglieder sind so vielfältig wie unsere Unternehmenslandschaft selbst. Dieser breite Mix ist auch eine wichtige Säule für die wirtschaftliche Stabilität in unserem Bezirk. So erhält auch jede Gründerin und jeder Gründer unsere bestmögliche Unterstützung und wird individuell auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleitet“, betont Bezirksstellenleiter Philipp Teufl. Dazu gehöre auch, so Teufl, „dass wir den Rahmen fürs Netzwerken zur Verfügung stellen. Es ist wichtig, Kontakte zu anderen Gründerinnen und Gründern zu knüpfen und zu pflegen, denn das ist letztlich auch ein wichtiger Baustein zu dauerhaftem Erfolg“.

Die „Erfolgsfrühstücke“ fanden eine Woche lang in allen Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer NÖ statt.

Mehr Infos zum Gründerservice der Wirtschaftskammer Niederösterreich auf www.gruenderservice.at/noe