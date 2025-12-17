ichkauflokal: Flamingo Camp & Water Solutions

Sükrü Senkal, Gründer von Flamingo Camp & Water Solutions e.U. in Krems, ist beim Start-up-Wettbewerb Krems als einer der Gewinner ausgezeichnet worden. Sein Sortiment umfasst Campingausstattung für die Freiheit auf Rädern sowie Untertisch-Osmoseanlagen, die sich besonders für Gemeinschaftsküchen und Aufenthaltsräume eignen und dort die Trinkwasserqualität spürbar verbessern. Als #ichkauflokal-Partnerbetrieb will der Jungunternehmer seine Trinkwasserlösung verstärkt regionalen Betrieben und Einrichtungen anbieten. Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann gratuliert Sükrü Senkal zum ansprechenden Shop in der Dinstlstraße. www.flamingo-solutions.at

© WKNÖ Sükrü Senkal (links) und Thomas Hagmann