„KI im Tourismus“: Workshop in St. Pölten war voller Erfolg

Seit dem Sommer 2024 macht die Workshop-Reihe „KI im Tourismus“ Station in ganz Niederösterreich. Ziel ist es, Betriebe praxisnah an die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz heranzuführen und sie bei der Integration in ihre täglichen Arbeitsabläufe zu begleiten. Seit Herbst 2025 ist auch die Wirtschaftskammer NÖ Teil des Erfolgsprojekts, das ursprünglich vom Haus der Digitalisierung, der Niederösterreich-Werbung und den Tourismusdestinationen des Landes initiiert wurde. Der zweite Termin der aktuellen Workshop-Serie fand gestern im Hippolythaus in St. Pölten statt – und war restlos ausgebucht.

Im Fokus der Workshopreihe stehen praxisorientierte Möglichkeiten zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Tourismus: Von der Textgenerierung über die Entwicklung neuer Angebote bis zum Einsatz digitaler Assistenzsysteme erhalten besonders Einsteigerinnen und Einsteiger einen niederschwelligen Zugang und eine gezielte Einführung in die wichtigsten Begriffe und Tools.

Das Konzept wurde gemeinsam mit Philipp-Thomas Müller von der FH St. Pölten und mit Fachleuten aus den niederösterreichischen Tourismusdestinationen erarbeitet und entwickelt sich laufend anhand praxisnaher Fragestellungen weiter. Als Ziel formulieren die Verantwortlichen, Zugangshürden abzubauen und einen verständlichen wie nutzbaren Einstieg ohne technisches Vorwissen zu ermöglichen.

Auch der nächste Termin am 24. November 2025 in Wiener Neustadt ist bereits sehr gut gebucht, Restplätze sind noch verfügbar. Eine Fortsetzung der Workshop-Reihe ist für 2026 geplant.

Weitere Informationen und aktuelle Termine finden Sie hier:

www.virtuelleshaus.at

https://tourismus.niederoesterreich.at/fortbildung-digitalisierung